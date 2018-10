La nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ nos permitirá conocer de cerca las dotes culinarias de Olvido Hormigos, Raquel Revuelta, Olfo Bosé, Sofía Cristo y Rafi Camino. Precisamente, la exconcejala de Los Yébenes (Toledo) fue la encargada de romper el hielo y abrir las puertas de su casa al resto de invitados VIP, quienes probaron un ‘exquisito’ menú de película: ‘La vida es bella’ (un pastel de merluza con langostinos), ‘El bueno, el feo y el malo’ (codorniz al horno) y ‘Un tranvía llamado deseo’ (panna cotta de mango). Pero si por algo llamó la atención la velada es por el casoplón que tiene la enemiga de Belén…

Aunque la fachada pueda llevar a engaño y hacer pensar que no es más que una casa rural al uso, en su interior se encuentran una serie de estancias decoradas de la manera más lujosa y ostentosa posible. "Me parece fuera de contexto. Yo esperaba una casa de pueblo y esto es una de ciudad", indicó una muy reflexiva Raquel. Dividida en dos plantas, la casa, entre otras estancias, cuenta con salón, comedor aparte, y una zona multiuso donde cabe todo: desde un zapatero hasta una librería, pasando por una cinta para hacer deporte.

Eso sí, su cocina es el sueño de cualquiera cocinitas que se precie de serlo. Espaciosa y con una isla central, está equipada con electrodomésticos de última generación. ¡Cómo se nota el dinerito ganado en televisión! Con respecto a la decoración, los hombres de la velada se quedaron alucinados con la cantidad de fotografías sexys que Olvido tiene repartidas por toda la casa.

Como era de esperar, el nombre de Belén Esteban también salió durante la velada. “Yo es que lo he dicho tantas veces… Que me parece que podía ser un poquito más humilde y menos prepotente", reflexionó en su cena, acusándola de haberla vetado en la televisión: "Voy a Telecinco y si está ella no podemos coincidir ni en maquillaje ni en el pasillo… Me esconde". ¡Pobre Olvido! Además, confesó que no le gustaría sentarse a compartir mesa con ninguno de los colaboradores de ‘Sálvame’.

El menú, la verdad, no fue del agrado de todos. Los invitados cazaron a su anfitriona cuando les intentó colar unos langostinos como frescos cuando venían ya cocidos del súper. Además, el primer plato, la codorniz al horno, no gustó ni a Sofía ni a Raquel. A la hija de Bárbara Rey, al ser abstemia, no le hacía mucha gracia eso de que la salsa llevara vino, aunque por no hacer el feo se lo comió. No pasó lo mismo con la ex Miss, que se negó a probar el plato. “Estoy viendo un cuerpo decapitado”, se lamentó entre caras de asco.

Con el fin de fiesta Hormigos consiguió su objetivo: llamar la atención. La estrella de Telecinco llamó a un amigo para que hiciera una surrealista performance vestido de conejita. Un numerito que sus invitados catalogaron de “desconcertante” e “inesperado”. Pese a los contratiempos, en las votaciones Raquel y Rafi le dieron a la anfitriona un 7, no siendo tan generosos Olfo y Sofía, que se decantaron por darle un 5 cada uno.