Los Morancos están de enhorabuena. Este año, el dúo humorístico formado por los hermanos Jorge y César Cadaval, festejan 40 años de carrera y han pasado por el plató de 'El Hormiguero' para celebrarlo. En el programa de Pablo Motos, la pareja artística repasó el panorama político nacional e interpretaron su versión de 'Malamente', el éxito de Rosalía, en el que cuentan lo fácil que es conseguir un Máster en nuestro país. "Yo le digo el presidente Calleja porque está todo el día en helicóptero. Pedro Duque pagaba la contribución en Marte y el agua en Saturno" bromeó Jorge. Los Morancos rechazarían ser ministros porque la política no es lo suyo."Yo no quiero ser ministro yo quiero ser humorista y que la gente se divierta con nosotros" contó César.

Jorge y César rememoran varias anécdotas de su infancia como que su padre, que fue su primer representante, fue uno de los primeros que tuvo un coche sin asientos. "Ponía una silla dentro para conducir y, cada vez que se sentaba, se caía para atrás. Yo no sé donde lo compró, nosotros íbamos sentados en el suelo. Estábamos como locos por montarnos en él porque era como un videojuego" explicaron. También hablaron de Antonia y Omaíta, sus personajes estrella. "Mamá me decía a mí yo creo que Omaíta y Antonia existen" contó César."Mi madre estaba encantada con ellas" añadió Jorge.

A pesar de los 40 años que llevan juntos, Los Morancos, que alucinaron con el reto del billar que protagonizó Pilar Rubio, no piensan en separarse. "40 años juntos, como un matrimonio, pero yo ya no me separo de él. Ya después de tanto tiempo pues como que da pereza" dijo Jorge. "Mira mi gordito, perdona pero yo, desde aquí, que mira que adoro a Las Campos, pero le voy a decir una cosa a mi hermano. Tú lo que tienes que hacer es hacerte una operación como la hermana de Terelu" explicó, entre risas, mientras le tocaba la cara y la papada a César.

Jorge se acuerda, perfectamente, cómo fueron sus inicios y así se lo relató a Pablo. "Mi hermano y su amigo Curro actuaban en un pub de Sevilla. Ellos eran dos y yo me agregué luego. Yo era el genérico y ellos los originales. Hacía de un americano y, el dueño del pub, me dijo que si lo hacía dentro me pagaba 500 pesetas. Entré, lo hice y luego me quedé todas las semanas. Yo cobraba 500 pesetas y ellos 1000", declaró, entre risas.