Pelayo Díaz alterna con su paisana, la Reina Letizia. El estilista y la esposa de Felipe VI aportaron su granito de arena para visibilizar las enfermedades mentales acudiendo al acto institucional que organizó la Confederación Salud Mental España por el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 8 de octubre en el Congreso de los Diputados de Madrid. Mientras que Doña Letizia quiso apoyar con su presencia este acto organizado por la , presidía el acto, Pelayo participó en el acto como experto en redes sociales. A su llegada al Congreso de los Diputados, la esposa de Felipe VI fue recibida por su presidenta, Ana Pastor, y María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Una vez en la sala Constitucional, ocupó su lugar en la mesa presidencial, donde también estaba sentado Pelayo, y comenzó el acto con las intervenciones del presidente de la Confederación Salud Mental España, la ministra y la presidenta del Congreso de los Diputados.

Letizia estaba muy guapa con un conjunto de top y falda de una de sus firmas favoritas, Hugo Boss. Un look, casi psicodélico, de aire retro compuesto por un jersey de manga corta con estampado en tres tonos y una falda, de corte evasé, de color beige tostado y con detalles en malva y naranja. La Reina completaba su look con zapatos de Magrit. No era la primera vez que lucía este conjunto porque ya lo había llevado en dos ocasiones: la primera, el pasado mayo, en un acto en Madrid, y la segunda, en junio, durante su visita oficial a Nueva Orleans.

Pelayo y Letizia compartieron mesa y la Reina se mostró muy atenta a las palabras del influencer. El estilista aportó su experiencia en redes sociales con algunas claves de la necesidad de hacer un buen uso de ellas, de cara a la socialización de la juventud. También habló de la frustración que pueden llegar a generar y de la necesidad de formarse adecuadamente para vivir de ellas.

Como buen influencer, Pelayo ya ha dado cuenta de su encuentro con la Reina subiendo varios Stories a su Instagram. En uno de ellos, se puede ver cómo la esposa de Felipe VI está atenta al discurso de su paisano.