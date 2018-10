Mira que nosotros no queríamos ser mal pensados, pero es que a veces los famosos ¡nos lo ponen en bandeja de plata! Si este fin de semana anunciábamos que el ex concursante de 'Operación Triunfo 2017' Luis Cepeda había hecho público un comunicado en el que confirmaba su rutura con Aitana Ocaña (y que luego ella lo había re-confirmado casi a las 12 de la noche de ese mismo domingo), ahora resulta que la cantante de 'Teléfono' podría tener una nueva ilusión en el horizonte, según han afirmado el Instagram @OTsalseo y la revista Semana, y no es cualquier chavalito mono: es EL chavalito mono, porque se trata de un modelazo de altura (y nunca mejor dicho) con proyección internacional, y responde al nombre de Xavier Serrano.

El jovencito en cuestión, de sólo 24 años (ella tiene 19), mide 1,86 (ahora lo entendéis), y ha trabajado para firmas como Givenchy o Dolce&Gabbana. Vamos, que no es cualquier 'mindundi'. Además, trabaja con agencias de talla internacional, como Sight Management (en la que también están fichados Andrés Velencoso, Oriol Elcacho o Juan Betancourt, con el que parece tener muy buena relación) o Élite.

Aitana, por el momento, guarda silencio, y es que ella no gusta de hablar de su vida personal (a pesar de que selló su amor con Luis Cepeda hace unos meses en pleno concierto y ante miles de personas), y tampoco él ha querido hacer declaraciones al respecto en sus redes sociales cuando se escriben estas líneas.

Xavier, por otro lado, además de guapo es inteligente: es hijo de un ingeniero de RENFE y de una profesora de música, y él comenzó a estudiar Economía hasta que un cazatalentos le dio su tarjeta de la agencia de modelos Sight Management... y el resto es historia: contratos de miles de euros, pasarelas, viajes, sesiones de fotos y casi 700.000 seguidores en Instagram. Casi ná'.

Él, además, es natural de Cataluña, de un pueblo muy cercano al de Aitana: L'Hospitalet de Llobregat, a menos de 20 kilómetros de Sant Climent de Llobregat (de donde es ella, aunque ahora justo ha dado la casualidad de que se ha ido a vivir a la capital a un pisazo). Y parece que Aitana no ha sido la única que le podría haber echado el ojo, porque la revista GQ le nombró 'Modelo del Año' en 2017, confirmándole como el rostro más importante del panorama en España (y, por ende, a nivel internacional). ¡Menudo fichaje!