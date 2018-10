Kiko Matamoros ha vuelto a casa después de pasar unos días con su hija Anita en Milán, y la intranquilidad ha vuelto a su vida. El 'relax' se ha acabado, y es que al llegar a España se ha enterado de que Javier Tudela, hijo de Makoke y hermano de Anita, podría haber vendido al paparazzi Jordi Martín, la ubicación y los pasos de su hermana por la ciudad italiana para que pudiera sacarle fotos. Inevitablemente, en el regreso de Kiko a su trabajo en 'Sálvame', ha tenido que dar la cara y confesar su opinión al respecto; "No se puede actuar de manera más torpe por parte de Javier", ha declarado el colaborador. Parece estar indignado y decepcionado con el joven por no preservar la privacidad de su hermana y filtrar datos de su vida.

"La hermana se vio abocada a participar del aquelarre", asegura Matamoros. "No le hace ningún favor a su hermana, la perjudica gravemente, la deja en entredicho, parece que Anita tiene interés en aparecer en sitios cuando no es así, ha rechazado muchas exclusivas de mucho dinero", aclara.

"Este mundo a Javier le viene grande, es inocente... Es confiado", confiesa Kiko Matamoros, "es una torpeza". Aunque no entiende que Tudela se escude en "lo hago para defender a mi hermana", "¿defenderla, en base a qué?", expone Kiko.

Lo que no se ha tomado nada bien es que algunos piensen que realmente ha sido él quien ha utilizado a Javier Tudela como vía para contactar con el paparazzi, vaya, que los dos están en el saco; "Respeto a mis hijos siempre, incluso cuando ellos no me respetan a mí", ha zanjado.

Vamos, que Kiko cree que todo ha sido un error por pecar de inocente... Pero, ¿qué pensará Makoke? ¿Se enfadará con su hijo?