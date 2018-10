El 12 de octubre no va a ser lo mismo a partir de ahora para Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo se ha llevado un disgusto del copón al saber que este año sus jefes en el Ejército del Aire, del que es reservista desde hace años, han decidido este año prescindir de sus servicios en el desfile del Día de la Hispanidad, y es que, según ella misma ha explicado al portal Look, "aunque algunas personas consideren que esto no tiene importancia, realmente se trata de una cosa muy seria. El Ejército no quiere verse envuelto en ciertas cosas", ha señalado la polémica ex superviviente. Y no es el único problema al que se enfrenta, porque una vez que ya es vetada una vez, probablemente no vuelvan a llamarla más...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Lucía cree saber cuál ha sido la raíz del problema: "Desde que el año pasado Kiko Hernández dijo en 'Sálvame' que yo desfilaba en el Día de la Hispanidad, decidieron no concedérmelo más", ha señalado Lucía, que está bastante consternada, ya que el Ejército ha sido su vida durante años, que afirmaba completamente abatida: "He perdido mi plaza en el desfile. Ya no volveré".

La última (y única) vez que hemos podido ver a Lucía vestida con el uniforme militar fue en el año 2016, cuando Alba Carrillo subió una foto de su madre con su hijo de la mano, bajo el título: "Acaba de llegar la abuela del desfile empapadita☔️ #felizdiadelahispanidad🇪🇸 #12deoctubre #mujeres", refiriéndose a la intensa lluvia que cayó en Madrid en 2016 durante el desfile militar.

Instagram Alba Carrillo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Parece que tanta exposición mediática no le ha venido nada bien a la reservista, y es que tras montar varias trifulcas en los platós de televisión y liarla bien parda en Supervivientes junto a su hija, finalmente sus superiores han decidido cortar por lo sano para que no se les relacione con un personaje televisivo: "Yo respeto mucho la decisión y la comprendo", ha afirmado. ¡Menudo disgusto...!