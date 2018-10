Si ayer mismo, Suso confesaba que iba a hacerle la vida imposible a Miriam durante su concurso en 'Gran Hermano VIP 6', hoy las cosas han cambiado. La convivencia entre ambos era un absoluto infierno; pullas, insultos e incluso amenazas. La relación entre Miriam y Suso no era nada buena, y cuando parecía ir 'de mal en peor', llegó la hora del té. Sí, los concursantes se han marcado una conversación como la que ya vivimos entre Miriam y Mónica, y parece que no ha ido nada mal... Al inicio de la conversación, y todo con un fin claro: desbloquear una recompensa en la casa, Suso ha ido directo al grano; "¿Qué nos está pasando en la convivencia?". "No sé, ¿tú que crees?", ha respondido Miriam para dejar que fuera Suso quien guiara las aguas en la conversación. Ella bien sabe que si él quiere discutir, se discute, y si va algo más relajado, ella no tiene problemas en seguir por esa línea. Así que Suso ha arrancado, y vaya si ha arrancado...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Creo que los dos estamos equivocándonos a la hora de comunicarnos. Nos estamos excediendo. Por mi parte, muchas veces me excedo. Te pido disculpas. A veces soy visceral, te pido perdón porque a veces me altero. No es excusa pero al estar encerrado me pongo más sensible. Me pasa siempre en los realities. Te pido perdón por haberte gritado o que no te hayas sentido bien conmigo. Creo que hemos pasado una línea", ha asegurado Suso en un marcadísimo monólogo que llega justo después de que Jorge Javier le pidiera que acercaran posturas.

Suso pidiéndole disculpas a Míriam.



Suso: entendí el mensaje de JJ

Míriam: pero lo haces porque lo sientes o porque te lo dijo él?



Brava Míriam en todo momento 👏🇵🇪🤤 #GHVIP10O pic.twitter.com/GLBfrX9HcD — 🇩 🇦 🇳 🇰 🇴 (@DankoVascoGH) October 10, 2018

Miriam también ha hecho auto crítica y ha reconocido que muchas veces saca "la gata salvaje" que lleva dentro; "Podría intentar calmarme y decirte con argumentos que las cosas no son como son, pero te lo digo a mi manera y creo que tampoco está bien".

Eso sí, la conversación ha sido bastante tensa... ¿O no?

"Podemos discutir, sí, pero sin excedernos tanto", han acordado ambos. "Yo no voy a jugar contigo porque no tenemos confianza ni somos amigos, y te noto muy susceptible", ha aclarado Miriam, y es que considera que ha intentado acercarse a él haciéndole bromas, pero él se ha sentido "vacilado, porque no hay confianza".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Los dos han reconocido que las advertencias que les lanzó Jorge Javier sobre sus respectivos concursos les ha hecho reflexionar. Así que "borrón y cuenta nueva, a empezar de cero", decía una Miriam sonriente mientras le daba la mano a Suso firmando una tregua.