Ni dormir tranquilo se puede en la casa de 'GH VIP'. Ahora se encuentran inmersos en la prueba de 'Criados y señores', que les está poniendo al límite, tanto que incluso Jorge Javier les regañó en directo. Lo cierto es que Ángel Garó ha tenido suerte y está en el lado de los señores, por elección del público. Sin embargo, ni descansar una semana de cocinar le está ayudando a calmar sus nervios. La actitud de sus compañeros, sobre todo de Asraf, con quien ya ha tenido más de un encontronazo no apaciguan el nerviosismo del humorista, que está que se tira de los pelos. Ni siquiera conocer que salió victorioso de la denuncia por presuntos malos tratos que interpuso su ex, Darío Albelaira, le ha calmado.

Mientras la casa continuaba con su rutina, Ángel estaba durmiendo, sin camiseta, destapado y con el antifaz para que no le molestase la luz. Totalmente dormido, ha comenzado a emitir sonidos, prácticamente inteligibles, que han llamado la atención de Miriam, tumbada en la cama de al lado. Poco a poco, Ángel se ha puesto más nervioso y ha comenzado a gritar frases inconexas: "Por favor, apaguen la música", "quitar los espíritus con flores en los templos", "¡Déjenme!", "es muy importante salvaguardar nuestro patrimonio".

Miriam y Aurah no sabían qué hacer porque estaban bastante asustadas. Algunos de sus compañeros, como Tony Spina, no se creía que fuera real y pensaba que era una broma que les estaba gastando, pero nada más lejos de la realidad. Dudando entre si despertarle o no. Algunos dudaban si se trataba de una pesadilla o sencillamente es sonámbulo. La enemiga pública número uno de Mónica Hoyos ha aclarado que era una pesadilla porque ella es sonámbula y no tiene nada que ver.

Tan agobiados estaban viendo sufrir a Garó que incluso han valorado preguntar al Súper qué hacer. Finalmente no ha hecho falta despertarle porque después de varios gritos más, ha llegado la calma.



La novia de Suso y Saavedra, como buenas compañeras, han aprovechado su tranquilidad, para echarle el nórdico por encima y taparle. Lo que no sabemos es cómo habrá reaccionado Ángel cuando sus compañeros le hayan contado lo ocurrido...