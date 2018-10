Miriam Saavedra y Techi Cabrera se enfrentan ¡por un huevo!

No damos a basto con tanto conflicto en 'GH VIP'. En cada rincón de la casa de Guadalix hay problemas y las cámaras lo captan todo, todito. Una vez más, Miriam Saavedra vuelve a ser una de las protagonistas de una de las peleas de la casa. Parece que la peruana no le tiene miedo a nada ni a nadie y eso es lo que está conquistando a la audiencia. Aunque dentro de la casa no piensen lo mismo porque les tiene desquiciados a todos, sobre todo a Mónica, con quien ha vuelto a la batalla tras la tregua que parecían haber firmado tras la fiesta. En esta ocasión, ha sido Techi la rival a batir por Miriam, y todo ¡por un huevo!

En la cocina estaban Suso, Omar y Techi cuando al ex superviviente se le ha ocurrido gastar una broma a Tony Spina. "¿Por qué no le tiramos un huevo a Tony en el gimnasio?", decía Suso, a lo que Techi respondía muy emocionada: "¡Sí, sí! Yo lo hago". Los cómplices han llevado a cabo su broma pero al ex de Oriana no le ha molestado, sino que directamente como no le han manchado ha pasado del tema. Pero su compañera Miriam no...

A la ¿ex de Carlos Lozano? no le ha parecido bien que malgastasen un huevo para hacer una broma cuando luego los necesitan por la mañana: "Me dices que no me lo puedes dar porque necesitamos por la mañana y lo desperdicias de esa manera". Techi no ha querido entrar en la pelea pero ¡ha estallado!

La churri de Omar Montes ha entrado muy enfadada en la habitación soltando sapos y culebras por la boca: "¡Escúchame tiparraca! Estoy harta de que vayas de subidita". A lo que Miriam ha respondido plantándole en la cara el espejito del que no se separa ni de noche ni de día. Esto a Techi le ha sentado aún peor y se han ido acercando, tanto que parecía que iban a llegar a las manos.

"¡Bájate el espejito!", le decía la ex de Kiko Rivera mientras Miriam se reía y le decía: "¡Mírate! Estás poseída... Pareces un caballo". Al final, sus compañeros han tenido que meterse en medio para mediar. ¡Menos mal que estaba Aurah para llevarse a Techi!

Según ha contado Jorge Javier Vázquez, al parecer la técnica de Miriam de enseñar el espejo a las personas con las que discute es una forma de brujería. ¿Se lo habrá enseñado la máxima autoridad en ocultismo, Aramís Fuster, antes de ser expulsada?