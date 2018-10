Kiko Rivera está imparable. Desde que se sometió a su operación para bajar de peso es otra persona: más alegre y más activo. Parece que esos kilos de más no le dejaban ser feliz al 100%, ahora se siente mejor y sus fans lo notan. Hace unos días hizo las maletas para viajar hasta Nueva York en busca de nuevos retos profesionales. Este viaje le impidió celebrar su segundo aniversario de boda con Irene Rosales, aunque utilizó su Instagram para enviarle un romántico mensaje: "Si túviera que volver a elegir. Te elegiría siempre a ti.

Gracias @irenerova24 por ser como eres y por hacerme el hombre más feliz del mundo. Por motivos de trabajo no puedo estar hoy contigo pero siempre te llevo en mi corazón. Feliz aniversario mi amor".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una vez en la ciudad de los rascacielos, el Dj ha compartido varias imágenes de cómo está siendo su viaje. No sabemos si habrá recibido alguna crítica ya que en una de las fotos que ha publicado ha escrito un texto, que más que un mensaje es un dardo envenenado para alguien: "No me meto en la vida de los demás. Es más productivo invertir ese tiempo en la mía 😎😎 #kikorivera #newlife #picoftheday".

No obstante, y a pesar de los 'haters' que puedan atacarle, Kiko no pierde la sonrisa. Según apuntó el paparazzi Jordi Martín, el hijo de la tonadillera ha tenido varias reuniones de trabajo pero también ha tenido ocasión de marcarse una buena fiesta... Recordando viejos tiempos: cena de lujo, amigos y volver a casa después del amanecer.

Orgulloso de su persistencia y su trabajo duro, Kiko ha conseguido enseñar sus temas al público neoyorkino pinchando en uno de los locales de la Gran Manzana, y además en la fiesta más terrorífica del año: ¡Halloween! "Al final gana quien Nunca se rinde! Próximo día 27 de octubre en New York City! Fiesta de Halloween #kikorivera #picoftheday#newlife #siganhablandoyosigocaminando💪🏻⚡️💪🏻😎", ha escrito el Dj desbordando alegría. Una noticia que ha provocado un aluvión de mensajes de apoyo y enhorabuena de sus seguidores.