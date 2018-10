El equipo de ‘Sálvame’ es muy de quedarse con el personal. No solo las personas ajenas al programa sufren las coñas de sus responsables, sino también los propios colaboradores, quienes muchas vecen tienen que lidiar con situaciones imprevistas. Después de tirarse años disfrazando a los contertulios de personajes de lo más variopintos, ahora María Patiño ha vivido en sus propias carnes un momento ‘tierra trágame’. Cansada de la situación, la periodista ha dicho basta, mostrando públicamente su descontento con el realizador, al que ha llegado a acusar de querer destruir su carrera profesional. Y es que para una mujer tan coqueta como ella, no tiene que ser plato de gusto ver repetidamente según qué caretos…

Para dinamizar un poco el programa (y ya de paso que el público se eche unas risas), muchas veces vemos la señal del directo duplicada o distorsionada, algo que no hace especialmente gracia a la presentadora de ‘Socialité’. La gota que ha colmado el vaso se produjo el pasado miércoles, cuando mientras María Patiño intervenía en el corrillo de ‘GH VIP’ la cámara se acercó más de la cuenta a su cara. “¡Esto es alucinante! ¿Quién está arriba hoy?”, exclamaba Patiño visiblemente enfadada.

Aunque intentó seguir con su discurso de defender a Miriam Saavedra, la cámara siguió a lo suyo, mostrando un plano bastante ‘aberrante’ del rostro de Patiño. Minutos más tarde, Jorge Javier le pidió a su compañera que mirara las pantallas de plató, en las que aparecía en bucle un vídeo no precisamente con su mejor cara. “Es acojonante, así me tienen siempre que vengo”, se lamentaba la afectada. “Hay alguien que me quiere destruir”, denunciaba con cara de pocos amigos.

En ese momento, Belén Esteban echó un cable a su compañera y se puso de su lado: “Yo estoy contigo. Me parece fatal que pongan eso, sinceramente”. “¡Es que mira qué cara!”, añadía Patiño, quien no descartaba, pese a que tiene todo el finde programa, irse luego a tomarse un copazo para olvidar el agravio. El troleo no terminó ahí, y minutos más tarde, cuando discutía con Mila Ximénez, duplicaron su imagen. “¡Es que no hay manera!”, sentenciaba. A pesar de todo, aunque ella maldiga, sabemos que se lo toma con humor… ¡pero menuda tardecita le dieron!