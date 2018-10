¡Menuda tarde calentita la que se vivió el pasado miércoles en ‘Sálvame’! María Patiño no solo denunció públicamente que desde la cúpula del programa la quieren “destruir”, sino que protagonizó un encontronazo con Mila Ximénez. Pese a que supuestamente son grandes amigas, nadie puede negar que las dos colaboradoras se entregan con pasión a su trabajo, defendiendo sus argumentos como si la vida se les fuera en ello. Ya estén hablando del tema más trascendental o de la chorrada de turno, las contertulias lo dan todo, una energía sin límites que al final les ha acabado pasando factura. ¡Si es que a veces hay que ser un poco más Chelo García Cortés!

Telecinco

Durante toda la tarde, la fricción entre las dos fue en aumento. Que se te corto para hablar yo, que si intento imponer mi criterio por encima del tuyo… Vamos, nada nuevo bajo el sol, si no fuera por el plus añadido de que no se ponían de acuerdo en casi ninguno de los temas que trataban. Un ambiente de lo más tenso que acabó saltando por los aires cuando Mila Ximénez se levantó dispuesta a abandonar el plató. Pero ¿qué mosca le había picado?

Según Mila, su compañera le había dicho por lo bajini una frase que no estaba dispuesta a dejar pasar por alto: “De verdad, hija, que no puedo contigo”. Sin embargo, Patiño negó haber dicho eso en ningún momento, algo que molestó todavía más a Ximénez. “Eso no lo he dicho”, se defendía la periodista. “De verdad, no sé qué le pasa”, se lamentaba Mila mientras salía de plano. “No me pasa nada”, replicaba María.

Telecinco

Jorge Javier decidió interceder y se fue detrás de Mila hasta que la convenció de que regresara a su sitio. Pese a que los ánimos estaban bastante más calmados, la veterana periodista se negó a sentarse justo al lado de su compañera, dejando a Kiko Hernández entre medias de las dos. “A ver si vais a tener que tomar el té como en ‘GH VIP’”, les indicó el presentador. La verdad, no sería una mala idea para lograr que acerquen posturas (o para que acaben tirándose de los pelos)…