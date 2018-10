El hermano de Rocío Jurado atraviesa uno de los momentos económicos más duros de su vida. Según publica 'Corazón TVE', Amador Mohedano está arruinado. Tal es la crisis económica que le azota, que el ex representante tendrá que verse obligado a renunciar a uno de los últimos recuerdos que le quedan de 'la más grande'. Tendrá que deshacerse de la finca 'Los Naranjos', una de las propiedades heredadas de la cantante, aunque solo de su parte, y es que Amador comparte la finca con su hermana Gloria. La propiedad será lanzada a puja el próximo 10 de diciembre, en el salón de actos de la Agencia Tributaria de Sevilla. El precio para arrancar la puja será, según la citada publicación, de unos 212.869 euros. Eso sí, se necesitará un depósito previo de 42.000 euros y la puja se irá realizando en tramos de 2.000 euros.

La finca cuenta, además, con un embargo administrativo, una deuda de 68.000 euros y que procede del incumplimiento tributario de Amador. Una carga muy pesada para el futuro comprador y que le hará algo más difícil la venta. Pese a todo, esta sería la única manera que ha encontrado el empresario de poder hacer frente al pago de sus deudas.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que Amador se enfrenta a sus problemas económicos. Ya cuando salía con Rosa Benito fuimos testigos de cómo trataba de recuperarse, y desde que dejara la televisión (trabajó en programas como 'Mujeres y Hombres y Viceversa') ha tratado de centrarse en varios negocios; Como una discoteca que abrió en Cádiz y que, en homenaje a su hermana, llamó 'La más grande'. Pero parece que sus negocios no han ido demasiado bien y ha vuelto a la bancarrota. También pudimos ver cómo su chica hacía alegato en 'Sálvame' para conseguir vender la famosa nave. Sin duda, no es el único momento complicado al que se enfrenta Amador, pero quizá esta venta sí sea la más dura.