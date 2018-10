Fran Rivera: “No voy a hablar de Tana”

No se le resiste nada a Fran Rivera: los toros, la tele –es colaborador de Espejo público–, la hostelería –es socio de un mercado en Sevilla y ha lanzado unas hamburguesas gourmet hace poco–, con todo se atreve. Por eso, cuando le llamaron para ser el padrino del Día de la Hostelería no se lo pensó dos veces. “Me hizo mucha ilusión”, nos dijo. Además, el torero quiso hablar de su esposa, Lourdes Montes, que ya está embarazada de casi siete meses de un niño que se llamará Francisco; aunque no tanto de la marcha de su hija Cayetana de Sevilla, sólo seis días después de instalarse en su casa.

Fran, esta faceta de padrino es nueva…

Sí, por eso me ha hecho mucha ilusión, al mismo tiempo que sentí una gran responsabilidad. Mi bisabuelo trabajó de camarero…

¿Qué opina Lourdes de que te vistas otra vez de luces, aunque sea en un festival taurino…?

Fatal, pero medio lo entiende.

¿Cómo lleva el embarazo?

Muy bien, la verdad, aunque ya empieza a estar más molestita. Dice que en este embarazo se ha encontrado peor que en el de Carmen, pero yo creo que es porque se le ha olvidado. Lo que está es guapísima. Tiene el guapo subido… Será por eso que dicen que cuando esperas un niño estás mejor (risas).

¿Tiene muchos antojos?

No, no muchos, aunque el otro día me dijo que quería churros: un lunes a las tres de la mañana en Sevilla. Así que le dije: olvídate. Así que a ver, le saldrá el niño con la manchita de turno (risas).

Y tu hija Carmen, ¿está contenta con su nuevo hermanito?

Ahora parece que mejor, pero no lo tenía claro. Un día dijo: “Sácalo de ahí y devuélveselo a la cigüeña.” (Risas).

A Lourdes le está yendo fenomenal como colaboradora de ‘Corazón de’, de Televisión Española.

Para mí ha sido una sorpresa porque iba con mucha vergüenza; pero, oye, como ella tiene mucha clase, alegría y es muy guapa… La veo muy bien.

¿Qué consejos le diste?

Poca cosa pude decirle yo… Sólo que lo que tuviera que decir ante la cámara que lo hiciera suyo, que se olvidara un poco del guión.

¿Y cuando volvió a casa qué te dijo?

Volvió muerta de nervios, aunque encantada con el equipo, que la trató fenomenal. Ella estaba preocupada porque todo hubiera salido bien. Es súper responsable.

Tu hija Cayetana ha durado seis días en Sevilla contigo, ¿qué ha pasado?

De Tana no voy a hablar.

Un día después de la entrevista, en el programa de Antena 3 en el que colabora, Fran dijo: “Creo que los hijos están en su derecho de decepcionar a un padre, pero un padre jamás lo puede hacer con sus hijos.”