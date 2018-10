Pablo Puyol afirma que, en su vida personal, se considera un payaso, pero en el amor tiene el corazón de hielo. Mucho se ha especulado sobre la vida sentimental de Pablo Puyol y, sobre todo, sobre su sexualidad. Hace unos meses, mostrábamos unas imágenes del actor con Irene Junquera, que entonces parecía ocupar su corazón. Ahora, el intérprete asegura que está libre. Así nos lo explicó en la presentación del espacio San Miguel 0,0 en Madrid donde nos contó sus últimos proyectos profesionales.

Pablo, ¿Eres un chico que suele salir de cervecitas?

Sí, pero me las tomo sin alcohol si tengo que conducir. Pero soy más de disfrutar el día que la noche.

Estás de gira teatral.

Estoy con 'Muerte en el Nilo'. Estoy muy a gusto en el teatro porque se está más tranquilo, porque no te conoce la gente tanto. Yo disfruto mucho del contacto con el público. Eso no quiere decir que si alguien quiere contar conmigo para algo de televisión, no esté encantado.

Tal vez se te encasilló en el papel de la serie ‘Un paso adelante’... ¿Te molesta?

Creo que eso le molesta a cualquier actor. Lo que me molesta es que lo haga gente de la profesión. Los actores somos capaces de hacer muchas cosas.

¿Y te ha costado mucho lo de desencasillarte?

De hecho, no sé si me he desencasillado. Yo diría que lo sigo estando, porque en la tele no me ofrecen nada. Afortunadamente, en el teatro me ofrecen papeles.

Dafne Fernández y Pablo Puyol en la presentación del espacio San Miguel 0,0 de Madrid

¿Qué te queda por hacer?

Muchas cosas. Me encantaría hacer una película de acción.

¿Te gustaría probar suerte en América?

El año pasado estuve en México y me fue muy bien, pero me tuve que volver por temas familiares, que afortunadamente ya están resueltos. No descarto regresar. De hecho, hay muchos actores que están triunfando en México. La colonia española es impresionante. Sé que volveré.

Te conocemos profesionalmente… ¿Pablo Puyol está enamorado?

Yo nunca estoy enamorado.

Hace poco vimos unas fotos con Irene Junquera...

Te confieso que tengo mi corazón libre.

Mucha gente te ha puesto la etiqueta de gay, ¿te molesta?

Yo dejo que la gente piense lo que quiera. Sé que mucha gente piensa que soy gay. Si fuera gay, ya lo hubiese dicho, porque en este mundo en que vivimos, y yo con 42 años y los huevos negros ¿te crees que no voy a ser capaz de decir que soy gay? No lo soy y me da lo mismo lo que piensen.

Luego esa gente te ve en una foto besándote con Irene…

Que la gente piense lo que quiera. Mi corazón está libre siempre.

¿Siempre? ¿Por qué?

Porque mi corazón es frío como el hielo.

