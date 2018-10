Carlos Lozano se ha vuelto completamente loco. El presentador ha estallado contra todo y contra todos cuando en 'Sálvame' hablaban de la 'relación' entre Miriam Saavedra y Hugo Castejón, así que no ha dudado en coger el teléfono y arremeter de lo lindo. El ya ex novio de Miriam cree que todos están en su contra y no ha tenido reparo a la hora de cargar contra el programa de Telecinco, y es que asegura que tienen pruebas de que Miriam le habría sido desleal, pero que no las sacan a la luz para protegerla a ella y dejarle a él como el malo de la película; "Miriam me ha engañado, y no lo sacáis para hacerme sufrir", ha confesado. Aunque lo cierto es que él no tiene las pruebas, solo 'sabe que existen'.

"Manipuláis información, sois un triángulo de estafa. Hacéis de esto una mentira", añade. "Me enamoré, confié y me engañó. Cada semana que pasa me hacéis sufrir, basta ya", ha pedido el presentador. "Dijo que estaba separada de mí y estaba conmigo en todo momento", asegura tachando a su ex de mentirosa. Carlos cree que la realidad es que detrás de todo esto "hay un complot contra mí", incluso en la hazaña de Miriam de poner a Hugo en la curva de su vida, "venga hombre", ha estallado él.



"Siento que habéis jugado con mis sentimientos", ha declarado Lozano. Y el programa no se ha cortado un pelo y no ha dudado en declarar, en las redes sociales, que ya han pensado un nuevo nombre para el que era su compañero; "Carlos Lozano quiere quitarle el nombre a su ex... ¡DEBERÍAMOS LLAMARLE CARLOS POLLOS! Menudo numerito se está armando".

Pero Belén Esteban ha ido más allá, y ha confesado que cree que todo lo tenían preparado entre Carlos y Gustavo, es más, el colaborador de Telecinco habría avisado al programa de que si calientan a Carlos, entraría por teléfono... ¿Nos están engañando a todos?