Enrique Iglesias habla de cómo es su vida sexual con Anna Kournikova

Enrique Iglesias es incombustible. El cantante no suele hablar de su vida privada pero en el momento que lo hace se queda bien a gusto. Estos últimos años han sido de lo más intensos tras la llegada de sus mellizos, un niño y una niña, Nicolás y Lucy, que nacieron a finales de 2017. Pero si pensabais que su paternidad iba a disminuir sus ganas de sexo, estabais muy pero que muy equivocados. Ni el habitual desgaste de una pareja que lleva casi 20 años junta ni el nacimiento de dos hijos han afectado a la vida sexual de Enrique y Anna Kournikova. Así lo ha contado él mismo dejando a sus fans con la boca abierta...



En una entrevista concedida al diario 'The Sun', el cantante ha confesado que la paternidad no ha hecho disminuir el 'tuku taka', como diría Chabelita. "Probablemente estamos teniendo más sexo que nunca. El sexo no ha bajado", ha dicho el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler sin pelos en la lengua. Tal y como ha explicado, no son es la crianza de sus dos churumbeles, de los que no para de presumir en su Instagram, lo que le tenía agotado sino su apretadísima agenda profesional. Confesando incluso que necesita un descanso.

La llegada al mundo de sus hijos ha hecho que Enrique quiera estar más en casa. Prefiere su bata, sus zapatillas de estar por casa y su pijama a estar viajando de un lado a otro. Ahora es mucho más casero, como contó en una entrevista al programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo. "Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar", explicaba.

Aunque le guste más estar en su casita con su familia, cuando Enrique se sube al escenario lo hace entregándose en cuerpo y alma. Y si no que se lo digan a sus fans, a las que cuando sube al escenario incluso las besa, y ¡de qué manera! La fan del concierto de Kiev aún debe estar flipando con la pasión del artista...