Belén Esteban sale en defensa de Rafa Nadal

La princesa del pueblo no puede con las injusticias y así lo ha hecho saber nada más empezar 'Sálvame'. En los primeros minutos del programa, ha pedido la palabra a Carlota Corredera para defender a Rafa Nadal de las críticas que le están lloviendo por aparecer por Mallorca tras las terribles inundaciones. "A los que critican, ¡que les den!", ha comenzado diciendo Belén. Nadal ha acudido a la zona más afecta por las inundaciones para achicar agua y aportar así su granito de arena. Además, a través de las redes sociales, ha enviado sus condolencias a los afectados por la tragedia, y no ha dudado en ofrecer sus instalaciones para acoger a los que lo necesiten: "Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento".

Sin embargo, las palabras y acciones del tenista no han sentado bien a algunas personas. "Lo que ha hecho Rafa lo tendría que haber hecho muchísima gente", decía Belén muy enfadada mirando a cámara. La colaboradora echaba humo por los ataques a uno de los mejores deportistas de nuestro país. "Sabemos cómo es como tenista. Con esto que hemos visto, para mí Rafa es un grande", ha dicho Belén para finiquitar su firme defensa.

Telecinco

A ella se ha unido Mila Ximénez, que ha apuntado que el deportista no tenía ninguna intención de que saliera a la luz la información. No hay más que ver las imágenes del tenista, en las que es evidente que no se trata de un posado.

El tenista se ha volcado con los afectados y se ha puesto a disposición de las autoridades para ayudar en todo lo que pueda. La primera medida ha sido abrir las puertas de su academia, en su Manacor natal, para que los que se han visto desamparados por las riadas puedan pasar la noche hasta que puedan regresar a sus casas. Durante la primera noche, unas 50 personas ya pasaron la noche en las instalaciones del 'Rafael Nadal Sports Centre'.

Gtres

Polideportivos que abren sus puertas, vecinos que ofrecen sus ropas, bebidas calientes, y hasta sus casas... Mallorca está sumida en una enorme ola de solidaridad que saca la mejor cara del ser humano en el momento más triste.