El polémico comentario de María ('OT') sobre 'El Canto de Loco'

Cuando María se entere de la que ha liado no va a querer salir de La Academia. La gala 3 de 'OT' comenzaba con 'Viva la Vida' de Coldplay para luego dar paso a las actuaciones por pareja o en solitario de los concursantes. Todo iba bien, hasta que llegó el turno de María y Carlos Right que tenían que interpretar el tema 'Contigo' de El Canto del Loco, grupo que, como todos sabemos, lideraba Dani Martín. Antes de la actuación, Roberto Leal daba paso al vídeo repaso de la semana en el que María, mientras ensayaba con su compañero y ante la atenta mirada de Manu Guix y temerosa de cómo pudiera sentar fuera, dijo: "No me gusta El Canto del Loco". Una opinión tan válida como cualquiera pero que hizo estallar a los fans del grupo en redes sociales. ¡BOOM!

Los seguidores de los 'locos' entraron en cólera cuando escucharon el comentario de la joven madrileña. Pero eso no era lo peor. Mientras estaban en la cocina comiendo, uno de sus compañeros dijo: "Carlos canta igual que Dani Martín". A lo que María respondió, sin pensar en las cámaras: "Carlos canta bastante mejor que Dani Martín, es mi opinión". Y claro, como era de esperar, se encendieron más y más. Incluso sus compañeros se dieron cuenta de la que estaba liando María con esas palabras y comenzaron a decir: uhhh, bufff... Reacciones que también tuvimos en casa viéndolo en directo.

"Ahí está el error, el tener una voz privilegiada llena de colores y octavas no te da la capacidad de contar lo que cantas. !Viva Dani Martín y sus verdades!", escribió Guillermo Martín, concursante de 'OT 2005' en su cuenta de Twitter defendiendo al cantante. A María no le salió tan mal la jugada ya que no acabó en la palestra y no fue nominada.

Por el momento, no sabemos si Dani Martín se habrá enterado de esta polémica, pero estamos deseando que diga lo que piensa ya que no es famoso por ser diplomático o por morderse la lengua. Si le ha sentado mal lo va a decir, y eso ¡nos encanta!