Tras casi una semana de ingreso hospitalario, Terelu Campos ya ha recibido el alta después de someterse a una doble mastectomía en el Hospital Universitario Jiménez Díaz de Madrid. Pese a ello, todavía tiene un largo camino por delante. En la intimidad de su hogar, deberá estar al menos un mes de reposo, para luego hacer frente a una rehabilitación física y, sobre todo, psicológica. A su vez, durante el próximo lustro tendrá que seguir un tratamiento para evitar posibles complicaciones. Durante estos días, han sido muchos los amigos y familiares que han apoyado públicamente a la colaboradora de ‘Sálvame’, preocupados porque todo saliera bien.

Telecinco

María Patiño, quien ya ha tenido la oportunidad de ver a su amiga y compañera de fatigas, ha compartido con la audiencia de ‘Socialité’ sus primeras impresiones acerca del estado en el que se encuentra la hija de María Teresa Campos. "Yo creo que es a ella a la que le corresponderá hablar en su momento y contar todo lo que ha vivido. Hay una frase que destacó ella misma en la última entrevista que dio, donde asegura que ha llegado a ver el infierno y que le ha pasado todo por encima” dijo antes de comenzar a emocionarse.

“Terelu aún tiene muchos dolores y prácticamente todavía no ha recibido visitas. Toda la evolución es positiva, pero os va a impresionar a todos cuando la veáis. Yo me emocioné cuando la vi. Me alegré de verla como la vi. Todavía tiene por delante un postoperatorio complicado, pero todo es bastante positivo… Está contenta, pero no quiero entrar en más valoraciones", añadió con la voz quebrada.

Telecinco

Sobre la comentada no visita en el hospital de su amigo especial, Salvador Pérez, la presentadora no ha querido entrar en dar más detalles, pero sí que podía confirmar que más allá de los familiares y amigos más directos, las únicas visitas que recibió ayer por la tarde en su hogar fueron las de Chelo García Cortés, Mila Ximénez y ella misma: “Salvador y otros amigos no han podido estar a su lado porque ha sido un postoperatorio duro y con muchos dolores, por lo que Terelu querrá vivirlo en la mayor intimidad posible”.

Tras luchar por segunda vez contra el cáncer de mama, la mayor de las hijas de María Teresa Campos decidió pasar por el quirófano para someterse a esta intervención que tiene como resultado la extirpación de ambos pechos. Con ello, se pretende evitar la nueva generación de quistes y tumores en la zona.