No hay nada que nos guste más que un reencuentro nostálgico que nos haga afirmar eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bertín Osborne, acompañado de Mariló Montero y Pocholo, ha invitado a su programa, ‘Mi casa es la vuestra’, a cuatro de los principales artífices del éxito de uno de los late night más recordados de la historia de la televisión española: ‘Crónicas marcianas’. Después de trece años desde la emisión del último programa, Javier Sardà, Carlos Latre, Paz Padilla y Boris Izaguirre han recordado desde Marbella algunos de los mejores momentos de su paso por ‘Marte’.

Carlos Latre guarda un estupendo recuerdo de su trabajo en ‘Crónicas marcianas’, el programa que lo lanzó a la fama por sus imitaciones cuando tan solo tenía 19 años. "Mi trabajo te lo dedicaba exclusivamente a ti… Mi objetivo no era el público. Yo trabajaba para hacer reír a Javier Sardà", le confesaba a "su jefe". Lo que poca gente sabe del humorista es que su actual esposa, Yolanda Marcos, fue también su jefa durante sus días en ‘Crónicas’.

“Ella tenía novio, se iba a casar y estaba buscando piso... Entonces llegó Latre y le giró la vida entera”, desvelaron. De hecho, mantuvieron su relación en secreto durante más de un año: "Recuerdo fiestas en las que disimulábamos delante de los compañeros de la radio". Además, reconoce la gran incertidumbre que sintió cuando terminó el programa: "Cuando acaba Crónicas, ahí empieza el desierto".

Por su parte, Paz padilla reconoce tener que estar muy agradecida a la oportunidad que le dio Sardà. "Tú me cambiaste la vida profesionalmente, yo venía de contar chistes y él en un aeropuerto me dijo que si quería trabajar para él", afirmó. Una relación de confianza mutua, ya que el presentador y responsable del programa confió en el talento de Paz sin tan siquiera saber lo que iba a hacer.

‘Crónicas marcianas’ se despidió de la audiencia el 21 de julio de 2005, día en el que aprovecharon para organizar una fiesta. Y como no podía ser de otra forma, Boris Izaguirre acabó con mucha menos ropa que cuando llegó… "El día final de 'Crónicas marcianas' estábamos en la cena final, donde vinieron familiares de todos nosotros, como Rosa María Sardà, y todo el mundo se puso a aplaudir espontáneamente. Entonces me subí a la mesa en la que estábamos y me quité toda la ropa", rememoró el venezolano. Y es que, como él mismo desvela, “soy una puta y siempre he sido muy puta y tengo que aprender a dejar de serlo”.

Pese a que el también escritor siempre ha hecho alarde de su sexualidad, reconoce que no siempre fue feliz por su homosexualidad. "Pensé en quitarme la vida", dice al recordar los duros años en los que la gente le rechazaba por ser diferente. "Era muy jodido, pero ahí estaba mi mamá para recordarme que no debía permitir que los demás me obligasen a disimular".

Además, Boris reconoce que le sorprendió que tuvieran tanta prisa para acabar con todo. "Me pareció supertriste el momento en el que se apagaron los focos del programa y vino una máquina demoledora y destruyó la mesa del programa. Fue como en los programas americanos. Destrozó el plató entero", apuntó.

Pero ¿a qué venían tantas prisas? "Cuando un programa se termina siempre queda la incertidumbre de qué pasará con el equipo técnico del programa, y tuvimos la gran suerte de que rápidamente empezó un programa de verano y todos siguieron trabajando como si no hubiera terminado", explicó Javier Sardà. "Se destruyó el plató rápidamente porque tenía que empezar el otro programa y se tenía que construir en poco tiempo el decorado".

Tras cenar todos juntos, se dispusieron a ver un vídeo con algunos de los mejores momentos de ‘Crónicas’, como cuando Paz Padilla se espatarró delante de Ricky Martin o una intervención de ‘Bea la becaria’. Un mix de momentazos que ha hecho llorar a Boris y ha emocionado al mismísimo Sardà.