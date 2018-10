Brays Efe recibió el premio Blood Red Carpet en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, una iniciativa del estado que este año celebra su cuarta edición y que consiste en un programa de promoción del joven talento actoral y de nuevos cineastas que serán presentados ante diferentes colectivos de profesionales de la industria y de los medios de comunicación. El actor, a quien podemos ver todos los viernes en ‘TCMS’, presentó ‘El año de la Plaga’ junto a Iván Massagué, Miriam Giovanelli y Silvia Abril, y tiene otra película pendiente, ‘¿Qué te juegas?’, de Inés de león, que se estrenará en 2019.

María José Rasero

¿Qué significa para ti recibir este premio?

Estoy encantado, vamos a tener reuniones con gente de la industria del cine a nivel internacional.

¿Cómo describirías la película?

Una comedia romántica de ciencia ficción. Yo soy Miguel, el compañero de trabajo de Iván que trata de buscarle novia y esta acción se ve interrumpida por una invasión alienígena a través de plantas. Entre todos, Natalia Serradilla, Silvia Abril y yo tratamos de que se abra porque es muy introvertido.

¿Cómo ha sido trabajar con Silvia?

Un lujo, maravilloso. La admiro muchísimo y me ha encantado.

Ella también estuvo en ‘TCMS’. ¿Qué es lo que más te gusta de ella y qué has aprendido?

De Silvia me gusta que no tiene nada de miedo, que de verdad se atreve a llevar los gags y las situaciones hasta el final. No tiene vergüenza en ese sentido.

¿Tú tienes vergüenza?

Puede que sí, no tengo tan poca vergüenza como ella. Es lo que más admiro. Tiene muchas tablas y domina el plató a la perfección. Hace nada vino al plató y me flipo con su actuación junto a Corbacho Cómeme el donut, fue brutal. Ver cómo se creaba la actuación, ver como aprovechaban todos los gags, todo lo inesperado que sucede sacarle el máximo partido en lugar de descentrarle.

¿Cómo vives el concurso?

Llevo pocas actuaciones todavía y todo lo que se sale de lo que has ensayado crees que te va a restar y ellos me enseñan que todo suma.

Todos tus proyectos son muy rompedores hasta ahora.

Tampoco soy Mario Casas, no me llegan 20 guiones a la semana y puedo elegir lo que me apetece, pero tengo la suerte de que los que me llegan son curiosos y me gustan y me apetecen.

Se puede decir que estás de moda. La gente te quiere.

Yo estoy contentísimo. Sobre todo, con la reacción que tiene el público enfrente de mis actuaciones, las haga bien o mal. Yo me encuentro en un buen momento, estoy muy contento con todo lo que me pasa.

Se dice que los concursantes de ‘OT’ no trasmiten ni conectan con el público como los de la anterior edición y que es porque no están Los Javis. ¿Crees que es por ese motivo? ¿En qué lugar deja a Itziar Castro?

He visto muy poco de ‘OT’ esta vez, también tengo que decir que siempre me engancho a los reality cuando ha pasado un poco de tiempo y hay un pelín más de jugo. Es como con Supervivientes, a mí no me gusta verlos guapos, prefiero verlos a las ultimas y en O.T también. Obviamente, Los Javis fueron una de las claves del éxito de la vuelta de O.T, obviamente, con el cambio va a ser diferente. Es inevitable que hagan comparaciones. Cada persona tiene su método, conozco a Itziar Castro y me parece una actriz fantástica y estoy convencido de que está haciendo un trabajo maravilloso, lo que pasa que a lo mejor la gente esperaba que fuera los mismo y es distinto obviamente. Dicho eso, tenemos la expectativa muy alta, porque nos hemos enamorado mucho de los anteriores concursantes, pero porque hemos tenido todo un proceso que hemos vivido con ellos, así que vamos a darles un poco de cancha. Y darles la oportunidad a que se desarrollen allí dentro y a conocerlos un poco más.

¿Cómo crees que le habrá sentado esto a Itziar Castro?

Ella es una persona muy inteligente que le parecerá genial que la gente comente y hable en redes de todo.

¿Cómo vives tu participación en 'TCMS'? ¿Lo estás disfrutando?

Es un programa que me apetecía mucho hacer porque combina muchas cosas muy divertidas. Yo no soy cantante, pero me gusta cantar y lo he hecho alguna vez en algún trabajo, y de repente, me gusta bailar, interpretar, imitar… Lo tiene todo y además aquella cosa del show absoluto, está todo pensando para que todo sea espectáculo multiplicado por mil. El programa me encanta, pero también me da mucho respeto porque exige mucho de ti y de tu tiempo. Es largo y es un trabajo que requiere mucha concentración. Al principio cuando me lo propusieron me dio mucha alegría y acepté sin pensar y a la hora de la verdad no es tan fácil y hay mucha dificultad y nivel. Tienes que entregarte en cuerpo y alma.

¿Disfrutas de la fama?

Sí…

¿Qué es lo mejor del éxito?

La fama y el éxito son dos cosas que no tienen nada que ver. Digamos que lo mejor de lo que me está pasando es que me gusta mucho lo que estoy haciendo. Estoy muy contento y agradecido porqué son oportunidades muy chulas.