Miriam Saavedra ha puesto a Hugo Castejón en el ojo del huracán. Para sorpresa de todos, la peruana se acordó de meter al cantante, que saltó a la fama por una relación sentimental con Marta Sánchez, en el momento de plasmar ‘la curva de su vida’. “Hugo fue todo un caballero conmigo. No me enamoré porque aún tenía sentimientos por Carlos Lozano. Hubo besos e intenté tener una relación con él. No me llegué a enamorar porque todavía seguía sintiendo algo por mi ex”, confesó la concursante de ‘GH VIP’, confirmando así que mantuvieron una relación sentimental después de que ella cortara con el presentador.

De esta manera, Hugo Castejón se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para aclarar las dudas que existen sobre su romance. “Aunque sea verdad que hemos estado poco tiempo saliendo, ha tenido cierta intensidad”, señaló antes de alabar el concurso que está haciendo la joven. Sobre su relación, destacó la gran química que había entre ellos, pese a que tan solo estuvieron saliendo dos meses. Sin embargo, Castejón deja la puerta abierta a volver con ella: "Nunca he descartado tener algo serio con Miriam".

El entrevistado quiso aclarar que el culpable de que quiera dar la cara en televisión no es otro que Carlos Lozano, al que acusa de llevar cuatro meses dándole “la vida mártir”. “Veo a un hombre que está despechado, y que, en lugar de canalizarlo de manera sana, yéndose de vacaciones al Tíbet o metiéndose en un convento, tratando de tranquilizarse, lo que hace es descargar toda su ira sobre la gente que considera que es culpable de todo lo que le está pasando, y parece ser que el foco principal lo tiene en mí”, explicó. “Creo que está obsesionado conmigo porque piensa que soy el culpable de que él no esté con la mujer que ama”.

Aunque no quiso confirmar o desmentir que se haya acostado con Miriam, sí que acusó a Carlos de chantajear a la peruana para que volviera con él: “Él después pasó a la segunda fase, que era, ya que no estás conmigo, te voy a hundir. La insultaba, amenazaba… Le decía que era una guarra y de ahí para arriba. Las amenazas eran te voy a hundir televisivamente por estar haciendo lo que estás haciendo”. De hecho, asegura que es Carlos el que mueve los hilos para que aparezcan testimonios en contra de la joven, como es el caso de Papi Morenito.

¿Cree Hugo que Carlos puede llegar a ser una persona peligrosa? “Eventualmente, sí. No le tengo ningún miedo. Miriam quizás algo de temor sí, porque sabe que si le dice que va a ir a hundirla intentará hacerlo”. ¿Y qué le gusta a Hugo de Miriam? “Es guapa, sexy, tiene una personalidad fuerte y luchadora y eso me gusta”.

Pese a las insistencias de los colaboradores, Castejón se cerró en banda y se negó a decir si habían mantenido relaciones sexuales. “Te puedo decir que hemos estado saliendo, que nos hemos besado, si quieres, apasionadamente. Eso es con lengua, por supuesto. Pero si me preguntas si he tenido relaciones íntimas con Miriam o no, no te lo voy a decir porque pertenece a mi intimidad”.

El cantante explicó que conoció a Miriam un día que fue a cantar al ‘Deluxe’. Poco después comenzaron a quedar, pero la relación se enfrió a partir del momento en que ella se tuvo que marchar a Perú para arreglar sus papeles. Los motivos de la ruptura: las dudas de ella acrecentadas por la presión que sentía por parte de Carlos Lozano. Pese a ello, confirma que se vieron antes de que ella entrara en la casa: “No sé si fue a ver a Carlos. A mí sí me vino a ver. Será porque le apetecería verme antes de entrar en ‘GH’. No me siento utilizado por ello”.

También aprovechó para arremeter contra el presentador por haber ido a hablar del tema de los abortos de Miriam: “Me parece miserable, mezquina y zafia la actuación que tuvo Carlos Lozano el otro día al venir al Deluxe a contar algo tan íntimo. Miriam no había hablado de ese tema con detalles, solo había dicho que tuvo dos abortos”. Además, aseguró que Carlos se había puesto en contacto con él para decirle que ya no estaban juntos y que podían hacer lo que quisieran. “Carlos a mí me ha dicho que me podía quedar con esa basura de mujer”, sentenció. “No tiene la dignidad ni la hombría de que una mujer diga que no está con él y aceptarlo”.

Poco después anunciaron que Miriam había dicho en la casa que le gustaría retomar su relación con Carlos, pero que para ello tendría que cambiar mucho. En ese momento, Castejón explicó una de las artimañas que supuestamente el presentador había utilizado para hundir a su ex. "Carlos urdió un plan para dejar mal a Miriam en televisión. Habló con su compañera de piso y le pidió que la echara a la calle, hablara de que era muy descuidada con la higiene y lo grabara. Entonces él vendría aquí para contarlo y tendría a esta chica como testigo de lo ocurrido, además del vídeo" afirmó. Sin embargo, el montaje no salió adelante porque la compañera se echó para atrás.