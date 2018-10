Aunque entró prometiendo repartir leña a diestro y siniestro, hay que reconocer que Aramís Fuster se comportó más o menos bien en la casa de ‘GH VIP’ (quitando aquel brote que le dio en pleno directo con Miriam Saavedra). Sin embargo, tras su expulsión, la máxima autoridad mundial del ocultismo no deja de repartir estopa por los platós de televisión, dejando relucir su lado más ‘bruja’. Tras enfrentarse en el plató del debate con Miguel Figenti, Sofía Suescun y Lydia Lozano, ha vuelto a protagonizar un tenso momento con la colaboradora de ‘Sálvame’. Y es que la periodista ha vuelto a sacar a relucir que está más tiesa que la mojama…

En el último ‘Sábado Deluxe’, Aramís participó en la mesa de debate de ‘GH VIP’. La bruja aseguró estar muy molesta con la negación pública de Mario Conde y que, por tanto, se le había caído el mito, aparte de señalar que Chabelita le confesó en el concurso que había mantenido relaciones sexuales con Asraf. “Bin Laden se escondía en Estados Unidos cuando todo el mundo le buscaba. Y Gadafi vino a Marbella a verme y me montó una jaima”, llegó a afirmar rotunda.

Cuando Jorge Javier le reprochó que hubiera pedido su nominación para salir de la casa, se mostró tajante: “Tengo que decir a mi favor que con tres costillas fisuradas mi papel allí era nulo… El dolor era inhumano”. Pese a sus justificaciones, María Patiño fue la primera en señalar que había sido un error debido a la difícil situación económica en la que se encuentra, ya que se rumorea que la vidente ha sido desahuciada y tiene las cuentas embargadas. “No debo ni un céntimo a nadie… no me han desahuciado y no debo ni un céntimo a nadie, coño”, aseveró Aramís.

Sin embargo, los colaboradores manejan otras informaciones y vaticinan que le espera un futuro muy “negro”, de ahí sus deseos de querer volver a entrar en el reality. De hecho, Lydia Lozano contó un triste episodio relacionado con la bruja: “Nuestros impuestos te han pagado muchas noches. A ti te encontraron tirada en la calle y dormiste en una residencia social. ¡No vengas aquí pidiendo la repesca! ¡Espero que suba Isa Pantoja y tú te quedes aquí!”.

El ambiente de tensión fue en aumento, hasta que Aramís estalló contra Belén Rodríguez. La bruja apuntó que la madre de la colaboradora, la recordada Doña Adelaida, tenía mucho más talento que ella. En ese momento, Belén pedía que no hablara de su madre al igual que no se habla de la madre de la vidente, pese a que “tu madre ha hecho el mismo frikismo que tú".

Tras ese comentario, incendiada, Aramís se levantó de su asiento y empezó a perseguir por plató a la colaboradora, afirmando que quería matarla y arrancarle los dientes mientras Rodríguez se escondía entre el público. Para tranquilidad de todos, la sangre no llegó al río… ¡Y eso que Aramís tiene las costillas ‘volantes’ hechas polvo!