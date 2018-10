Julián Contreras parece haber tocado fondo. Tras saltar a la luz los problemas económicos que arrastra y que le llevaron a ser desahuciado del piso de alquiler en el que vivía con su padre, el joven ha hecho un llamamiento desesperado para denunciar la situación en la que se encuentra y lamentarse por todo lo que ha tenido que pasar. “Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores, vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo les pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua y sin gas”, ha confesado el hijo de Carmina Ordóñez al diario ‘La Razón’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

“Yo ahora tengo toda mi vida en tres maletas y mi padre en cinco, es lo único que hemos podido salvar después de que nos echaran de casa”, asegura. Todo ello debido a que el negocio en el que invirtió todo su dinero, el restaurante ‘Pura Gula’, no funcionara como esperaba y ahora tenga la mayor parte de su nómina embargada. “Cometí el error de ir a un juez y reconocer mis deudas, y ahora no puedo ni pagar lo que debo. Te ponen grilletes virtuales, si me meten en Soto del Real, viviría mejor. Por lo menos tendría asegurada la comida”, se lamenta el joven.

A esto se suma las dificultades que están teniendo para encontrar un nuevo lugar donde vivir, lo que les obliga a él y a su padre a tirar de amigos y dormir cada noche en un sitio distinto. Por si fuera poco, asegura que su progenitor se está quedando ciego y que, al encontrarse en un registro de morosos, no puede alquilar ni abrir una cuenta bancaria.

Gtres

Hace unas semanas saltaba la noticia de que Julián Contreras y su padre habían sido obligados a marcharse del piso que compartían en Madrid ante la acumulación de impagos. Esta no es la primera vez que padre e hijo pasan por apuros financieros. Ya en 2013 se desveló que debían más de 27.475€, una situación que han ido alargando hasta ahora. De momento, el joven se acaba de estrenar como colaborador en ‘Corazón, corazón’, donde encabeza la sección ‘Atrévete con Julián’.