Khloé Kardashian podría ¡haber sido infiel a Tristan Thompson!

La vida de las Kardashian es una auténtica telenovela, y Khloé es el mejor ejemplo. La joven multimillonaria ha sido foco de una polémica relación en los últimos meses después de descubrirse que su pareja, y padre de su hija, Tristian Thompson, le había sido infiel durante su embarazo en reiteradas ocasiones. La joven se quedó destrozada al conocer los hechos y decidió marcharse de la casa que compartían para pensar. De esto hace ya unos meses.

Khloe Kardashian y Tristan Thompson Gtres

“En seis meses puedes estar en mismo lugar o en uno mejor. Enfócate todos los días en mejorar tu salud, riqueza y felicidad. Esto tomará tiempo pero tú puedes hacer que suceda”, escribía la celebrity en una de sus historias de Instagram. "Te conviertes en el maestro de tu vida cuando aprendes a controlar hacia dónde va tu atención. Evalúa aquello a lo que le das tu energía y tiempo", añadía en un segundo post. Toda una reflexión sobre su relación con el jugador de la NBA que indica que ha podido ver la luz sobre todo ello.

Pues bien, todo indica que por mucho que los padres de True tengan a la pequeña en común, el amor que la profesan parece no ser suficiente para que Kardashian perdone a su ex novio ya vuelva a vivir con él. Es más, según las últimas informaciones publicadas por la revista InTouch, ella podría haberle pagado con la misma moneda y ¡haberle sido infiel! Eso sí, solo en una ocasión y con alguien más que un simple desconocido. Se trataría de su ex, French Montana, con quien estuvo saliendo durante años pero cuya relación se rompió en 2014. Según la fuente con la que ha hablado la revista, ambos, que mantienen una relación de amistad desde su ruptura, habrían tenido un encuentro amoroso para devolverle a Thompson el daño.

Khloe Kardashian French Montana Gtres

Aunque ninguno de los tres se ha posicionado al respecto en las últimas horas, y aunque esta información no fuera del todo correcta, todo parece indicar que la relación entre Thompson y Kardashian está ya más que rota. Y es que, las infidelidades del jugador de baloncesto han hecho que se gane la enemistad de más miembros del clan Kardashian debido al daño que le hizo a la joven. Ahora, solo queda saber si la telenovela tendrá final feliz y Khloé podrá rehacer su vida con el hombre que parece que no ha llegado a olvidar: French Montana.