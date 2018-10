A pesar de que sabíamos que Yoli Claramonte y Jonathan Pérez (ex concursantes de GH 15) habían decidido tomar caminos por separado hace meses, no ha sido hasta este largo fin de semana, el del Puente del Pilar, cuando Yoli ha decidido sentarse delante de una cámara ¡y confirmar su separación! Ante todo, la ex gran hermana ha querido ser cauta y no confirmar un divorcio, pero sí su separación: "Nos queremos y respetamos como personas", ha señalado ante todo, y es que para ella es muy importante que sus seguidores no se muestren agresivos con alguna de las partes, sobre todo porque son una familia y tienen una hija en común -la pequeña Valeria-.

Después de todo, se han querido mucho mientras han estado juntos, y ahora también pero de otra forma: "Las parejas pasan por altibajos, y ahora mismo estamos en el peor de todos. Nos hemos hecho mucho daño", ha relatado Yoli en su último vídeo para MTMad, en su canal 'Making LoveYoli', aunque también ha querido publicar un extracto en su cuenta de Instagram porque, ante todo, cree que sus fans tenían razón: se merecían una explicación después de haber compartido con ellos sus mejores momentos y ahora, de repente, han dejado de compartir hasta fotos juntos.

Yoli asegura que, hasta ese momento, no se había sentido preparada para contar nada porque, cuando hablaba de la ruptura, se venía abajo, pero ahora ha conseguido encontrar las fuerzas para desvelar lo que era un secreto a voces... aunque Jonathan, por su parte, ha decidido hacer mutis y, sencillamente declarar su amor incondicional... a su hija, con la que ha pasado unos días de lo más tiernos, a juzgar por sus publicaciones en las redes sociales:

Parece que Valeria está siendo el mejor apoyo para ambos ex grandes hermanos a la hora de superar su ruptura, y es que, a pesar de sus diferencias, parecen olvidarlo todo cuando se trata de la pequeña. Además, Yoli también ha conseguido encontrarle "sustituto" a Jonathan... o más bien "sustitutas", porque este Puente del Pilar lo ha pasado muy bien rodeada por sus amigas (y comida, mucha comida) en una escapada exprés a Salamanca. ¡Así cualquiera!

Y a pesar de todo, ¿podría haber una reconciliación? Nunca se pude decir nunca, y es que Yoli y Jonathan han decidido darse un tiempo, pero seguir legalmente casados. Como ella misma dice al final de su vídeo, ¡el tiempo dirá!