Chayo Mohedano ha estado muy preocupada por su marido, Andrés Fernández. Hace aproximadamente un mes, el yerno de Rosa Benito sufrió un percance mientras montaba en bicicleta por las inmediaciones de su domicilio. Según recoge Cotilleo.es, el marido de Rosario Mohedano tuvo un accidente con la bici con la que suele hacer rutas por las cercanías de su casa al salirse de una mediana. El empresario, que sufrió diversas heridas, tuvo que ser hospitalizado e incluso fue intervenido de un hombro. Después de la operación, Andrés, que se recupera favorablemente, tuvo que guardar reposo absoluto ante la preocupación de su mujer que pasó unos duros momentos por la gravedad del asunto.

El accidente de Andrés no había trascendido por expreso deseo de Chayo que prefería vivir estos duros momentos en la intimidad y pidió a sus seres queridos que no comentaran nada. Rosario se encuentra inmersa en la preparación del concierto en la sala Joy Eslava de Madrid en la que, el 25 de octubre, presentará en directo 'Me voy acercando a tí!!', su nuevo disco. La hija de Rosa Benito le pidió a sus seres más allegados que mantuvieran silencio y canceló todos sus compromisos profesionales menos uno, en Jaén.

Precisamente, Rosa Benito ha sido el mejor apoyo para su hija y su yerno en estos duros momentos. La colaboradora de televisión, que también estuvo muy prepocupada por Andrés, fue la encargada de echarle una mano a su hija acudiendo al colegio a recoger a sus nietos y cuidándoles mientras su padre estaba en el hospital.

Chayo Mohedano está muy unida a su marido, Andrés Fernández, como demuestra el hecho de que, casi no se haya separado de su lado, cancelando, incluso, su asistencia a la boda de Ortega Cano, a la que estaba invitada. Rosario y Andrés, que salen juntos desde verano de 2009, se casaron el 8 de abril de 2011. La pareja son padres de dos hijos: Alejandra, de siete años, y Andrés, de cinco. Chayo aportó al matrimonio un hijo, Antonio, que cumplirá diez años el 14 de noviembre, fruto de su relación con Antonio Tejado.