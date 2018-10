¡Habemus nuevo capítulo en la guerra abierta entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez! La ex tronista y concursante de 'Gran Hermano VIP 6' tendrá casi que escabullirse de la Casa en unos días para poder asistir al juicio que tiene abierto con su ex -que iba a celebrarse este lunes 15 de octubre, pero fue pospuesto al viernes de esta misma semana- por la denuncia que él interpuso contra ella por injurias y calumnias (refiriéndose a todos los mensajes que ella posteaba en Instagram llamándole de 'mal padre' para arriba por, supuestamente, no preocuparse por su hijo, Nyan, enfermo de hipoglucemia), y es que ésta parece la relación de nunca acabar...

Hace tan sólo unos días, Aurah recibía la feliz noticia de que, en un primer juicio, el juez había fallado a favor de la ex tronista, consiguiendo que la manutención del pequeño subiera hasta los 4.000 euros mensuales (a pesar de que ella había pedido más) después de que ella le denunciara por ser la paga anterior insuficiente para cubrir los gastos médicos del pequeño (que además necesita estar en observación 24 horas al día). Sin embargo, la alegría podría durarle poco, porque en este nuevo juicio por injurias y calumnias lo tiene complicado para ganar...

Pues bien, aprovechando que ella está en la Casa aislada de todo y de todos y que son sus padres los que se están ocupando de cuidar al pequeño, Jesé ha decidido, de pronto, ¡ir a ver a Nyan! ¿Justo ahora, cuando Aurah ha denunciado en numerosas ocasiones públicamente que, cuando tenía tiempo libre, prefería irse de fiesta o de vacaciones? Algo nos huele raro... aunque nos sorprende y nos alegra que, al menos, Jesé se preocupe por el niño, sea o no interesadamente.

Esto, sin embargo, no es más que una jugarreta, porque Jesé siempre se ha quejado de que Aurah no le dejaba ver al niño, y ahora que no tiene más impedimento que llamar a la puerta de la casa de los padres de ella, ha conseguido verle, aunque Aurah siempre ha dicho claramente que incluso le ha llamado para que vaya a verle cuando quiera y él, según la versión de la gran hermana, ha pasado. ¿Será cierto que ahora quiere recuperar el tiempo perdido... o pretende hacer ver que Aurah era realmente el impedimento número 1 para disfrutar de su pequeño? Hagan sus apuestas...