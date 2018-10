Haydée, la madre de Miriam Saavedra, decepcionada con Carlos Lozano

Miriam Saavedra está dando mucho que hablar en 'GH VIP 6'. Sus continuos enfrentamientos con el resto de habitantes de la casa no han dejado indiferente a nadie. No solo tiene encontronazos con su archienemiga Mónica Hoyos, sino que con casi todos sus compañeros, como por ejemplo con Techi, con quien casi llega a las manos. Su madre, Haydée, ha conectado con 'Sálvame' desde Perú para defender el concurso de su hija, y también de paso, criticar duramente a Carlos Lozano. "Está haciendo bien su papel, se está comportando de manera auténtica y muy real, lo que sí me preocupa es que esté sola y en un país en el que no está con su familia", explica Haydée.

Los ataques de Carlos Lozano hacia su hija no le gustan nada a Haydée, como es lógico. Por ello, se siente "dolida y frustrada", ya que "es algo que no me esperaba de Carlos, me siento desilusionada por todas las cosas que están pasando". Además, lo define como "una puñalada por la espalda, un golpe muy bajo". "Como madre, me siento decepcionada con Carlos", añade.

Telecinco

Rafa Mora le ha preguntando si cree que su hija sigue con Carlos por miedo a que este destruya su imagen. Haydée, muy correcta, ha dicho que es "un tema muy delicado". Explica que podría ser que sí "por todo lo que está hablando pero no quisiera entrar en más detalles". ¿Qué opinará el presentador de las declaraciones de su exsuegra?

Como era de esperar, Mónica Hoyos también ha estado presente en su intervención. La madre de Miriam no ha querido mojarse mucho pero sí ha soltado alguna pullita: "No quisiera entrar en esos detalles, como ella es una señora mayor y tiene más experiencia, quisiera que la señora esté haciendo su 'reality', les deseo suerte a todos, paz y amor".

Telecinco

Después de escuchar una carta que le ha escrito su hija y que ha leído Paz Padilla, Haydée se ha emocionado mucho y ha dicho que la quiere mucho y que la echa de menos. Quizá pronto seamos testigo del reencuentro entre madre e hija. En televisión todo puede pasar y en 'GH VIP', todavía más.

Miriam se sincera sobre Carlos

En unas imágenes inéditas de la casa, hemos visto cómo Miriam le cuenta a Suso, muy resumido, sus idas y venidas con Carlos. "Hay amor pero es tóxico", dice Saavedra. Le cuenta que estuvieron juntos casi 4 años y que fue ella quien decidió romper, aunque luego se arrepintió.

Además, habla de Hugo Castejón. No dice su nombre pero cuenta que conoció a otra persona a la que "llegué a querer", y a la que define como "una tipazo que me cuidó cuando estaba rota".

¿Volverá con Carlos? Deja la puerta abierta pero "tiene que haber muchas cosas... estoy confundida, yo le quiero y le echo mucho de menos".