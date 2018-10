Los reencuentros siempre son bonitos, o eso dicen. Sin embargo, no es lo que está pasando entre las integrantes de las 'Spice Girls'. Los rumores de su reencuentro cada vez son más fuertes y desde que comenzaron a surgir, todas sido objetivo de la prensa, y no siempre por algo positivo. Esta vez la guerra ha comenzado entre Mel B y Victoria Beckham. Lo sentimos por los fans de las chicas picantes pero su posible vuelta a los escenarios no pinta nada bien... El encontronazo tuvo lugar en Londres cuando las 5 cantantes (Mel B, Geri Horner, Mel C, Emma Bunton y Victoria) se reunieron para hablar de lo que estaba ocurriendo. La diseñadora, al parecer, amenazó a sus antiguas compañeras con demandarlas. ¡¿Cómo?! Sí, sí, como estáis leyendo. Vicky prometió demandar a sus supuestas amigas si ganaban dinero sin ella en la gira. Y claro, las reacciones no se hicieron esperas...

Todas están enfadadas con la mujer de Beckham pero fue Mel B quien ¡estalló! La 'spice salvaje' puso de vuelta y media a la 'spice pija' llamándola de todo menos guapa. El periódico The Sun informa que Mel B le dijo a Vic: "¡Vete a la mierda, puta!". Dando por terminada la conversación con estas palabras.



Pero lo más fuerte de todo es la posible sustituta que habrían buscado para Victoria. Ni más ni menos que ¡Katy Perry! Mel B dejó caer en el programa 'The Late Late Show' de James Corden que Perry podría ser la que sustituyese a la diseñadora. Damos por hecho que se trataba de una broma, ¿no?



La girl band que triunfó en los 90

Tan solo cinco años de carrera necesitaron las ‘Spice Girls’ para convertirse en uno de los grupos más icónicos de todos los tiempos. Tras su separación en 2001, las vidas de Geri, Emma, Victoria, Mel B y Mel C tomaron derroteros muy diferentes, no llegando ninguna a triunfar en sus aventuras musicales en solitario. En 2007 volvieron a los escenarios para embarcarse en una nueva gira y seguir amortizando el repertorio que las lanzó a la fama, llenando así de nuevo sus cuentas bancarias de ceros.

La última vez que todas las integrantes del grupo cantaron juntas fue en la gala inaugural de los Juegos Olímpicos de 2012.