Martiño Rivas no se considera un galán. El actor, que ha vuelto a ser noticia gracias al éxito de la serie 'Las Chicas del Cable' visitó el festival de cine fantástico de Sitges para recoger el premio 'Blood Red Carpet'. Este galardón forma parte de una iniciativa del Gobierno, que celebra su cuarta edición, y promociona el talento de actores y directores jóvenes. Martiño, además de disfrutar del reconocimiento internacional que le ha ofrecido la producción de Netflix, prepara una controvertida obra de teatro para el 2019. Será una producción que girará sobre las transcripciones literales del juicio de 'La Manada'. "Es una función de genero 'overwriting', no es un trabajo de ficción, sino que son transcripciones literales de lo que se verbalizó en el juicio. Es un proyecto que me interesa mucho, va a generar una cierta controversia y va ayudar a dar mayor difusión a una conversación que debería tener la sociedad y que pueda ayudar a mejorar la legislación vigente en cuanto a temas de maltrato y abusos sexuales" y añade que no tuvo dudas a la hora de aceptar un proyecto tan arriesgado. "Me interesa que el teatro pueda reflejar los asuntos sociales y hacernos reflexionar sobre nosotros y nuestra sociedad" dice.

Martiño, que asegura que siempre intenta ver el lado positivo de las cosas, se sonroja cuando le cuentan que, muchos medios, afirman que es el nuevo galán nacional por delante de Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre. "No lo he escuchado, son compañeros de los que aprendo mucho y ojalá salgan más a los cuales se nos pueda colocar esa etiqueta. Por una cuestión de edad, se nos podría aglutinar en una generación de galanes" explica.