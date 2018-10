View this post on Instagram

NUEVO BLOG! Makoke actualiza su blog desde la recepción del ‘Hotel Playa Guadalix’ para mandar mensajes a sus hijos tras pasar una tarde de domingo algo triste: “Hola a todos, os escribo desde la recepción del hotel Playa de Guadalix, hoy domingo es un día triste, de esos de sofá y manta, acordándome mucho de los míos. Anita, me encantaría saber qué tal llevas tu nueva vida, la universidad, amigos, casa, comida, etc. Ojalá te hayas instalado y vaya todo fenomenal, no dejo de imaginarme como será todo, y sobre todo que estés feliz. Te quiero mi vida. Javi, amor mío, se que estarás haciéndote cargo de todo, confío en ti al máximo, tengo mucha suerte de tenerte, besitos a Marina, Ringo y Lyon. Decirle a Dadi que la quiero mucho y me acuerdo de ella todo el rato. Bueno tengo que despedirme, me llaman de la cocina, os quierooooo, un abrazo enorme a todos los que me seguís, espero hacerlo lo mejor posible, y estar a la altura que esperáis, gracias y muchos besoooosssss”