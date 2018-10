Olfo Bosé ha abierto las puertas de su ático madrileño para recibir a Rafa Camino, Sofía Cristo, Raquel Revuelta y Olvido Hormigos en la última entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. El hermano de Bimba preparó un menú muy elaborado compuesto por un solomillo de tomate con banderillas y mozzarella; guiso de rape y patatas y fresas con azúcar panela y queso mascarpone que hizo las delicias de los comensales. El primero en llegar a la casa de Olfo fue Rafa que, a petición del anfitrión, decidió descalzarse. Después fueron llegando Sofía, Raquel y Olvido. Las dos primeras no tardaron en percibir un cierto olor desagradable en el ambiente. "La casa súperchula, el aspecto de él me encantaba pero cuando he entrado y he dado tres pasos, quería dar tres pasos para atrás porque olía muy mal, era un olor que no era agradable" decía Raquel.

Con el mal olor en el ambiente, enseguida las miradas se posaron en los pies de Rafi pero parecía que la película no iba con él. "El olor va y viene" decía Sofía que, cuando Olfo sirvió el postre, tuvo que reconocer de dónde provenía el olor. "Chicos, el olor provenía del postre, es esto lo que olía" dijo. Rafi respiró aliviado aunque él lo tenía clarísimo. "El olor no era mío estaba comprobadísimo. A ver , por favor, yo soy un hombre limpio" explicó.

Raquel y Sofía fueron las protagonistas de la noche porque, al ir a cotillear a la habitación de Olfo, encontraron una foto de Lucía Bosé y hablaron de su pasado como Miss. "Ella fue Miss Italia" dijo Raquel y Sofía le preguntó qué había sido su madre, Bárbara Rey. "Tu madre fue Miss Madrid no Miss España"le contestó la modelo. "Que sí que fue Miss España" insistía la DJ. Y acabaron haciendo una apuesta. "¿Qué te juegas a que fue Miss España?" preguntó Sofía. "Una cena en un restaurante elegido por mí" contestó Raquel. Pues ve buscando restaurante Raquel porque Sofía ha perdido la apuesta porque Bárbara Rey no fue Miss España sino Segunda Dama de Honor pero sí fue Maja de España y, a lo mejor, por eso se confundió Sofía."Que sepa yo más de tu madre que tú" le terminó diciendo Raquel.



Después de la cena, en la que Sofía desveló que le sientan mal las almedras y Rafa habló de su fobia a las patatas, Olfo le propuso jugar a un juego: decir con quién nunca cenarían y, los demás, debían adivinarlo. Mientras que el anfitrión dijo Drácula, Sofía Cristo optó por María José Cantudo; Olvido Hormigos pensó en María Patiño y Rafa Camino en Sharon Stone.