Malos tiempos para Dulce y Chabelita. Parece que la relación entre la niñera y su niña no pasa por su mejor momento. Según explica Omar Suárez en 'Sálvame', no se ven desde que Isa fue expulsada de la casa de 'GH VIP 6'. Al parecer, la única relación que mantienen es por el hijo de Chabelita y Alberto Isla, al que Dulce quiere como si fuera su nieto. La hija de la tonadillera está "muy dolida" con Dulce porque cree que su reacción y sus palabras hacia su madre no fueron acertadas. Además, no le perdona que se sentara en 'Sábado Deluxe' sin su permiso, donde criticó duramente a su familia, y sobre todo a la cantante, con la que se cebó.

Chabelita cree que la llamada de la cantante a 'Sálvame', todo un hito en la historia de la televisión, fue algo impulsivo, propio de una madre. Sin embargo, piensa que lo que hizo Dulce fue totalmente premeditado y no se lo perdona. Al menos, por el momento.

Por si fuera poco, la exconcursante de 'GH VIP' opina que Dulce ha antepuesto su guerra personal con la Pantoja antes que su relación, que parecía indestructible. Prueba de que no es así es que no las hemos vuelto a ver juntas, al contrario que a madre e hija, que las hemos visto paseando por las calles de Jerez de la Frontera.

La versión de Dulce

Sin embargo, lejos de lo que parece un claro distanciamiento entre ambas, Dulce lo desmiente rotundamente. Según ella, no ha perdido la relación con Isa y no la perderá en su vida. Aunque sí confiesa que se mantuvo "al margen para no obstaculizar" el encuentro con su madre.

Deja claro que no se trata de elegir entre ella e Isabel, ya que "su madre está por encima de todo pero yo estoy aquí". Además, por si nos había quedado claro, vuelve a repetir que no ha terminado la relación con Isa, y añade "en ningún momento", por si quedaba alguna duda...

En cuanto a sus deseos hacia Isabel Pantoja, Dulce, en tono irónico y con mucha desgana, dice: "que sea muy feliz, muy feliz". ¿Será este el principio del fin en la relación entre Chabelita y Dulce? ¿Ha conseguido Isabel Pantoja su objetivo?