Si nos lo cuentan, no nos lo creemos, así que hemos tenido que verlo con nuestros propios ojos para ver a dos personas tan distintas como son Natalia Ferviú (estilista) y Frank Cuesta (activo ecologista) decirse de todo a través de las ondas. Ha sido en el programa de radio 'Vodafone Yu' donde los dos han tenido su rifirrafe más sonado, y eso que en cuanto a su pensamiento, son bastante parecidos... pues al presentador de 'Frank de la Jungla' no le pareció tan similar, porque llamó a la ex de 'Cámbiame' "animalista de teclado". Es decir, animalista de boquilla, para entendernos todos. Y claro, a Natalia, que siempre ha defendido los derechos de los animales (y dice estar muy cerca de hacerse vegana), le ha sentado como una patada en el trasero que le digan eso.

Por eso, cuando tuvo derecho a réplica de nuevo en el programa, donde colabora habitualmente (Frank, en cambio, acudió como invitado para presentar su último proyecto televisivo sobre la tauromaquia), decidió enviarle una misiva que ella misma había escrito donde le acusaba de presentar un programa manipulado en el que se veía más defensa por parte de los ganaderos de toros que la repulsa de los animalistas como ella, además de explicar las bondades del veganismo y los gravísimos efectos sobre el ecosistema de la ganadería intensiva.

"A Frank le admiraba muchísimo. Es un tipo que me despertaba simpatía", señaló al principio, y añadió: "Es curioso que Frank pida empatía para los taurinos pero se mofe del colectivo animalista", al que, según recordó ella, llamó "ridículo" e "ignorante".

"Al final, el toreo se basa en el machismo, en creer que el Hombre es superior por someter a un animal. Eso no es virilidad. La virilidad se ve en casa, haciendo las tareas. La virilidad es ver a un tío llorar porque siente. Eso es la virilidad hoy por hoy, y no esa mierda", apostilló muy mosqueada Natalia.

Frank, por su parte, ha aprovechado su canal de YouTube para contestarla: "En ningún momento te falté al respeto", comienza Frank en un vídeo de más de 10 minutos. "Solamente dije que era una animalista de teclado. Eres el claro ejemplo de animalista que a mí no me gusta", añade. "Puedes decir que soy un chulo, pero no meterte con mi trabajo o conmigo [...]. Yo me peleo con muchísimos animalistas y siempre respetan el trabajo que hago. Tú has intentado ponerme como el tío de las chanclas, zanja él.

Los momentazos de ambos, más abajo. ¡Habemus guerra!