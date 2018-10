Estas noticias nos ponen de lo más contentos, y es que anunciar un nuevo embarazo de una pareja que conocemos desde el minuto 'cero' ¡nos parece súper especial! Juanma Furio y Azahara Luque, ex concursantes de GH 15, se conocieron en la mencionada edición del reality, y a día de hoy están la mar de felices con su hija Natura y con el nuevo bebé que está en camino, porque sí: la pareja ha anunciado ¡que esperan otro hijo! Ellos, claro, como influencers que son (ella tiene casi medio millón de seguidores en Instagram y él más de un cuarto de millón), no podían dar la noticia en redes sociales con una fotito y ya. No: ellos se tenían que ir hasta un lugar como Nueva York y grabar un vídeo en YouTube para decirnos que un nuevo miembro de la familia está en camino.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Estamos en un sitio muy especial, y en un lugar especial se dicen cosas especiales, se quiere de manera especial, se disfruta de manera especial y se dan noticias de manera especial", comienza diciendo Juanma en el vídeo para después gritar al únisono al borde del río Hudson: "¡Vamos a ser papáaaas!".

"Estoy ya de 5 meses, casi y medio", dice Azahara en el vídeo, y es que hasta el lugar tenía un por qué: aparte de estar allí por trabajo, ninguno de los dos ha querido decir nada antes porque querían esperar a la ecografía definitiva en la que les aseguraban que todo estaba perfecto y el embarazo marchaba por buen camino.

"Estamos muy felices, y sí, lo estábamos buscando, porque queríamos que Natura no se llevase mucho tiempo con 'garbancito' o 'garbancita'", cuentan entre los dos, antes de explicar el por qué del apodo: ellos sí saben el sexo del bebé, pero prefieren no decirlo por el momento. Sea lo que sea, ¡felicidades, familia!