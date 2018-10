No es la primera vez que somos testigo de una bronca entre Miriam Saavedra y Techi Cabrera. La tensión entre ambas ahora es mucho mayor ya que son las dos nominadas que se tendrán que enfrentar este jueves a la expulsión. Miriam ayer se llevó un gran varapalo al no contar con el apoyo del público, que le ha salvado de las nominaciones desde que entró a la casa. La peruana podría estar perdiendo el favor de la audiencia, aunque aún tenemos que esperar... Mientras tanto, la última pelea que han tenido ha sido por una cama y una siesta. Y es que cualquier excusa es buena para tirarse de los pelos, y más si tenemos en cuenta la habilidad especial que tiene Miriam para sacar de quicio a sus compañeros.

La ex de Carlos Lozano se disponía a echarse la siesta en la casa. ¿Y dónde está el problema? Ni más ni menos que en la cama elegida. Justo la de enfrente a la de Mónica Hoyos, su eterna archienemiga. Mónica y Asraf le dicen que por qué va a dormir en esa cama si no es la suya. Y Miriam, que siempre tiene contestación para todo, responde que es su casa y se tumba donde quiere.

Telecinco

En ese momento, Techi salta de su cama, recién despierta y comienza a criticar a Miriam: "Estoy dormida, no quiero escuchar que me digas que es tu cama, que insultes a mi amiga y que faltes el respeto". Miriam comienza a vacilar a la ex de Kiko Rivera consiguiendo que su mala leche vaya subiendo de nivel por segundos. "Me acabo de despertar y me desquicio", grita Techi desesperada. A todo esto, Mónica, en un tono más calmado le dice: "No vales para nada, este es tu talento".

Mónica prefiere salir al jardín para evitar una nueva pelea y allí encuentra a Verdeliss y al Koala, los fieles amigos de Miriam. Les pide que si pueden hacer que Miriam entre en razón para que deje de provocar y se marche a su cuarto. La bloguera le contesta que "no es una mandada" y no va a decirle a nadie lo que tiene que hacer.

Telecinco

La provocación para muchos de sus compañeros es más que obvia pero Miriam opina que es su casa y puede dormir donde le de la real gana. Este jueves veremos a quién da la razón el público. Y tú, de quién eres ¿team Miriam o team Techi?