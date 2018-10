Esta noche, los chicos de 'Operación Triunfo' se enfrentan a su gala número 4, y a una nueva expulsión, que está entre Damion y Joan Garrido. Como cada miércoles, los artistas interpretarán una canción grupal que abrirá la gala. Igual que hicieron la semana pasada con 'Viva la vida', de Coldplay, esta semana les toca 'I am what I am', de la inolvidable Gloria Gaynor. Toda una declaración de intenciones que Itziar Castro quería que los chicos tuvieran claro. Este temazo es un éxito y "un canto a la libertad. Un himno de los 80 y 90 sobre el mundo homosexual", como les dijo a los 'triunfitos'. Por ello, la profesora de interpretación quiso saber si ellos alguna vez habían sido insultados o si se habían sentido mal por ser cómo eran.

Itziar les pidió que si alguna vez les había ocurrido que lo manifestaran. Como era de esperar, todos lo hicieron, a excepción de Carlos Right. La actriz quiso saber si Carlos había tenido la suerte de no sentirse nunca así: "¿Nunca te has sentido mal? ¿Nunca te han hecho sentir mal por pensar diferente a los demás?". A lo que contestó: "Sí, pero no me han insultado porque tampoco me meto con nadie, no me tiene que insultar nadie".

Sin tapujos ni pelos en la lengua, su profesora le contestó: "No, yo tampoco me meto con nadie, pero me llaman gorda y me insultan. Por ser feminista, por ser lesbiana, por ser diferente. Así es la vida". Unas palabras que han sido muy aplaudidas en redes sociales, no solo por su valentía sino por su naturalidad. ¡Brava!

María, la concursante más reivindicativa

Todo esto ocurre en la misma semana que surgió la polémica con la canción de Mecano, 'Quédate en Madrid', que interpretan María y Miki. Un clásico de los 80 que María pidió poder modificar al no sentirse cómoda, ya que la letra de la canción dice la palabra ‘mariconez’, término que considera peyorativo y homófobo. En un primer momento, le dieron el visto bueno a cambiarlo por el término ‘gilipollez’. Sin embargo, Noemí Galera confirmó en el último pase de micros que no contaban con autorización para modificar la letra de la canción, por lo que los jóvenes deberán cantarla tal cual se compuso. “José María Cano no nos permite cambiar esa palabra. Él es el autor y no nos lo permite, así que el miércoles tendremos que cantar la versión original”, anunció ante la cara de chasco de los dos jóvenes que tendrán que defenderla.

La madrileña se ha convertido en la concursante más reivindicativa y polémica de esta edición. No solo por la canción de Mecano sino por sus comentarios hacia Dani Martín, exvocalista de 'El Canto del loco'. Dijo que no le gustaba el grupo y que creía que su compañero, Carlos Right, cantaba "bastante mejor" que Martín.