No ha tenido Ana Torroja una semana precisamente cómoda, y es que la jueza de OT 2018 ha empezado su andadura en el programa con polémica. Hace tan sólo un mes que el programa arrancaba con su nueva edición, y había muchas cosas por las que crear polémica... pero al final ha sido una palabra la que ha desencadenado el huracán: "mariconez". Eran María Villar y Miki Nunyez los encargados de cantar la canción de Mecano 'Quédate en Madrid', que incluye la frase "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", una frase con la que María no estaba nada de acuerdo durante sus ensayos, le parecía una expresión homófoba y trató de cambiarla por otra.

"En la canción dice 'me han parecido una mariconez'. Y yo he dicho que yo no voy a decir 'mariconez' porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie... salvo a los que sean gilipollas", argumentaba María. Todo parecía ideal: Noemí Galera (directora de la Academia) daba el visto bueno porque a Ana Torroja le había parecido bien... pero no era oro todo lo que relucía.

María ha cambiado "mariconez" por "gilipollez" por ser un insulto homófobo. Esta tía es muy grande #OTDirecto11OCT pic.twitter.com/eNGHwCcdVP — la mari 🍻 (@srtaindigo) October 11, 2018

La cantante de Mecano daba un paso atrás en las redes sociales y dejaba claro que a ella nadie le había preguntado, y que, en todo caso, prefería la palabra 'estupidez': "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etcétera, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: 'Mujer contra mujer'. No confundamos insulto homófobo con expresión coloquial. Cuando la expresión dice: 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez y hasta cursilería".

Hasta ahí podría no haber mayor problema, salvo porque José María Cano, otro de los componentes del grupo, se negaba a tal cambio, y Ana tenía que apechugar con la decisión de su ex compañero, porque él también es el autor y, si no daba su aprobación, no había más que hablar, aunque Miki quiso aportar su opinión también: "Lo que no vamos a hacer tampoco es juzgar a un grupo o a una persona por una sola palabra cuando ha sido un referente tan importante en la historia de la música. Que ‘mariconez’ es una palabra que a nosotros nos molesta muchísimo, también es cierto. Pero porque nosotros no nos imaginamos, ahora mismo, una sociedad que pueda concebir que una palabra así no sea un insulto o un menosprecio a un colectivo".

Durante la cuarta gala de OT, Ana fue recibida entre abucheos por parte del público, y Roberto Leal, aunque trató de calmar los ánimos, quiso aclarar desde el principio que se trataría el tema... y Ana no tardó en sentenciar: "Realmente el debate es sano siempre, y la libertad de expresión. Yo la canto orgullosa como fueron siempre escritas", pero la realidad para con el público era otra: todos entonaron la palabra 'estupidez' cuando María y Miki terminaron su interpretación, algo que auto-ovacionaron mientras Ana Torroja prefería guardar silencio.

Así se ha recibido a Ana Torroja en plató #OT18Gala4 pic.twitter.com/3eO7hk9WxD — Helena (@hgomma_) October 17, 2018

A pesar de todo, a Roberto Leal se le llenó la boca anunciando que OT había recibido dos premios Ondas, y que uno de ellos era "por conectar con una nueva generación de espectadores gracias a su representación de una juventud tan talentosa como comprometida con los valores de la diversidad y la igualdad". Una juventud que se cuestiona las cosas y no le vale el 'porque yo lo digo' de sus mayores... pero que tuvo que apechugar con una 'mariconez' finalmente impuesta.