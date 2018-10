A pesar de que Belén Esteban está ocupadísima con su trabajo en 'Sálvame' y los preparativos de su boda (que será el próximo 22 de junio de 2019), a la 'princesa del pueblo' le sigue faltando algo. Con la marcha de su hija Andrea a Reino Unido para estudiar, el casoplón de Belén en Paracuellos del Jarama está de lo más vacío, por lo que ella nunca ha escondido que no le importaría tener un hijo con Miguel Marcos... o más bien una hija, porque este miércoles, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba en directo si prefería un niño o una niña (en caso de quedarse embarazada), no se lo pensó ni medio segundo: "Una niña", señaló.

La futura señora de Marcos está deseando quedarse embarazada, y aunque no confirmó con palabras que lo está intentando, la expresión de su cara respondía por sí sola. ¿Embarazada ahora, a unos meses de la boda? "Como te cases de penalti, yo no voy", bromeo Jorge Javier, aunque luego reculó: "Sería precioso que te casaras embarazada", le dijo a Belén, aunque ella prefiere que no, eso sí: "Si viene, bienvenido será".

Belén, además, ya tiene hasta pensados los nombres, y todo a pesar de que Miguel prefiere un niño: "Lucía o Sofía", dijo contundente. "¿Pero la fábrica está funcionando?", quiso saber el presentador. Ella, con una sonrisa pícara, respondió: "¿Tú qué crees?", y es que, como ella dice, ya son 44 años los que tiene, así que, si quiere tener un bebé de forma natural, no puede dormirse en los laureles... ¿Os imagináis a Belén embarazada de nuevo? Y lo que sería aún mejor: ¿Os la imagináis yendo hacia el altar con el bombo? Porque si se quedara encinta ya mismo, su enlace coincidiría con la recta final de su embarazo, y no seríamos capaces de asegurar que no se pusiera de parto allí mismo tras el estrés de los últimos días y la emoción del momento... ¡porque de aquí al 22 de junio quedan casi 9 meses justos!