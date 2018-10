Está claro que en cualquier pareja (o cualquier tipo de relación), donde hay confianza, da asco, y no lo decimos sólo por esos pequeños detalles que parecen graciosos pero no lo son (aires que salen del cuerpo, olores un poco fuertes, las uñas de los pies un poco largas...), sino porque cuando uno tiene confianza, a veces dice algo sin pensar que puede herir los sentimientos de la otra persona, pensando que se lo va a tomar bien... y no. Es lo que les ha pasado a Bea Retamal y Rodri, que están a punto de celebrar 2 años de relación desde que se conocieran en la casa de 'Gran Hermano 17': los dos se adoran, pero el último detalle bonito que ha querido tener Rodri con Bea le ha salido por la culata...

El madrileño estaba deseando que llegara la fecha de su segundo aniversario para hacerle un regalo a su novia, pero como ya tiene de todo, y aún no era la fecha (el día oficial es el próximo 22 de octubre), quiso tener un pequeño detalle con ella: ir a buscarla a sus clases, darle un ramo de flores y llevársela a comer después de entrenar por el centro de Madrid con su entrenador personal. Y la cosa no estaba saliendo nada mal...

Sin embargo, por la noche, ya en la cama, los dos compartían sus impresiones del día... ye lla no parecía muy convencida: "Ah, ¿este vídeo es por nuestro aniversario? ¿Y esto es todo lo que hemos grabado? Qué soso, ¿no?", decía en su último vídeo para 'Rodéanos', de MTMad, antes de añadir que el ramo de flores que con tanto cariño e ilusión le había comprado Rodri le parecía "poco". ¡Si es que de desagradecidos está el mundo lleno!

"Es mi opinión. ¿No puedo opinar?", decía ella, molesta. "Sí, que el regalo te ha parecido una mierda", respondía él también algo ofuscado. Y es que claro: después de regalarle ella a él un viaje hace tiempo, la cosa se le quedaba corta...

Eso sí, el próximo día 22 ya han prometido un nuevo vídeo mucho más completo. ¿Aprovechará Rodri para resarcirse con un regalazo? Por lo menos sabemos que Bea tampoco se andará con chiquitas, y menos después de quejarse del ramo de flores. ¿Qué creéis que se regalarán?