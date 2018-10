Si nos lo cuentan, quizá no nos lo creemos, pero lo cierto es que la relación entre la cantante y folklórica Charo Reina y el artista creador del 'Opá, yo vi'hacé un corrá', El Koala, es tan real como la vida misma, y así lo ha confirmado la propia Charo a través de su Instagram, donde ha contado que el malagueño es uno de los compositores de su próximo disco y, en concreto, el compositor oficial de su nuevo single (que acaba de salir a la luz): 'Loca, gamberra y canalla'. Era el propio Koala el que entonaba los acordes de la canción entre las paredes de la Casa, guitarra en mano, y muchos se preguntaron por qué se sabía la canción entera si él estaba encerrado en Guadalix. La respuesta era sencilla...

"Él es el autor del tema y, lógicamente, se lo sabe mucho antes de aprendérmelo yo", despejaba las dudas la cantante. Lo cierto es que, a pesar de que El Koala se ha hecho famoso por una letra tan simplona como es la de 'Opá', el malagueño tiene mucho sentimiento a la hora de escribir temas, y él mismo se lo explicaba a sus compañeros: muchos de los estilos que escribe no son los que se esperan de él como autor, así que se ha visto obligado a vendérselos a otros cantantes, como ha sido el caso de Charo.

De hecho, Manuel Jesús (que ese es su verdadero nombre), es muy fan de grupos como Ramstein, pero no es ningún purista de la música: ha quedado con Omar Montes fuera de la Casa para empaparse bien del reggaetón y poder hacer temas de ese estilo musical, que tanto se lleva ahora.

Es más: El Koala está deleaitando a sus compañeros con su voz y su sentimiento a la hora de cantar, e incluso a hecho llorar a varias de sus compañeras, como Aurah o Miriam: "Me has hecho llorar. Me has partido por la mitad", decía la canaria. "Cualquier persona que haya estado enamorada se va a identificar con tu canción", señalaba la peruana entre lágrimas tras escuchar una balada.

Incluso Suso, que va de tipo duro, se deshacía en halagos hacia Manuel: "No entiendo de música, pero yo esas (canciones) las pondría en mi casa. Tienes que darlas a conocer, pero hazlo ya. No puede ser que las saquen otras personas que no seas tú".