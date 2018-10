Un par de semanas después de que anunciara la fecha de boda con su novio, Ariana Grande ponía fin a su relación con Pete Davidson. Y es que así son las relaciones en el mundo de las celebrities, lo mismo un día se juran amor eterno que al siguiente se dan cuenta de que ya han perdido la magia y deciden mandar todo a paseo… La verdad es que la pareja ha vivido un romance breve pero intenso. La cantante y el cómico, conocido en Estados Unidos por formar parte del plantel de humoristas del mítico programa televisivo ‘Saturday Night Live’, comenzaron a salir el pasado mes de mayo, iniciando una relación de esas intensitas, intensitas…

Instagram Stories

Aparte de no despegarse el uno del otro, siempre que sus apretadas agendas se lo permitían, en junio decidieron prometerse e irse a vivir juntos a un apartamento de Nueva York. Sin embargo, la inesperada noticia de la ruptura ha llegado más pronto que tarde. Tras varios días de silencio, la diva del pop ha reaparecido en redes sociales para hablar de su estado anímico y promocionar su participación en el homenaje que van a hacer con motivo del 15 aniversario en Broadway del musical ‘Wicked’.

"No puedo creer que casi dejo que la ansiedad me arruine el día de hoy. Ni hoy, ni mañana, ni el día siguiente... nunca. Voy a cantar con todas mis fuerzas y estaré llena de amor", escribió la cantante sobre una fotografía en la que aparece con los labios pintados de verde, debido a que en el homenaje interpretará la versión adolescente de Elphaba, la bruja mala del Oeste. "Me siento orgullosa de haber sido incluido en esta celebración de mi musical favorito. No me lo perdería por nada del mundo", sentencia.

Lo más llamativo es que Ariana ha editado su mensaje para borrar un fragmento en el que anunciaba que desaparecería durante algún tiempo de las redes sociales. "Es hora de decir adiós a internet de nuevo, solo durante un tiempo. Es difícil no ver noticias y cosas que intento no ver ahora mismo. Es muy triste y todo estamos intentando seguir adelante. Os quiero. Gracias por estar siempre aquí", se podía leer. Sin embargo, parece que al final se ha arrepentido y ha optado por quitar los comentarios de sus publicaciones.

Y es que la intérprete de ‘God Is a Woman’ acaba de sufrir en sus carnes la ira de los haters, los cuales la acusaban de ser la responsable del reciente suicidio de su ex, el cantante Mac Miller. De hecho, se rumorea que la inesperada muerte de Miller podría haber sido el detonante de la ruptura de mutuo acuerdo con Davidson. Según informa el portal TMZ, ambos sabían que no era el momento de estar juntos, aunque no descarten retomar su relación en el futuro.