Rappel reaparece para mojarse con GH VIP 6: ¡ya tiene favorito!

Desde que Rappel saliera de la casa de GH VIP 5, el vidente apenas ha vuelto a pisar la tele. Sin embargo, ahora que ha reaparecido en un acto por el programa 'De todo corazón' de Telemadrid, el vidente ha querido dejar clara su postura sobre la nueva edición y el casting de Gran Hermano VIP. Asegura no estar siguiendo la sexta entrega del reality, aunque sí "un poco a trompicones", pero lo poco que ha visto asegura que le ha gustado, a pesar de que no hay nadie que conozca: "De los que hay ahora no hay ninguno que sea amigo mío ni me motive", señala, pero añade: "He visto a Isa Pantoja, que ha montado cisco de miedo, y me parece muy bien que aproveche el tirón. La gente la critica pero no sé por qué, es una chica joven que se ha abierto un camino en el mundo del corazón y no hace daño a nadie".

Sin embargo, y a pesar de no seguir el reality, ya tiene favorita: "Miriam Saavedra. Con su nervio y con sus cosas está graciosa y muy divertida. Me ha encantado. Parece que está medio pirada. Para mí es una de las favoritas".

En cambio, de la que no ha querido ni mediar palabra ha sido de Aramís Fuster, con la que se lleva a matar: "No comments", sentencia.