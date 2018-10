Mucho se ha hablado del posible romance entre Makoke y Darek en esta edición de 'GH VIP'. La malagueña, como todos sabemos, entró soltera a la casa después de casi dos décadas con Kiko Matamoros, al que dejó por una supuesta infidelidad. Libre, como el sol cuando amanece, así entró Makoke, tranquila por no tener que dar explicaciones a nadie. En cambio, Darek entró al 'reality' enamorado de su churri, Candela Gómez, de 26 añitos. Las 'malas' lenguas y algunos colaboradores de 'Sálvame' dijeron desde el primer día que la ex de Matamoros se volvía loca por los huesitos, y por los abdominales (por qué no decirlo), del ex de Anita Obregón. Y ahora, ¡por fin! para felicidad de los amantes de las carpetas en los 'realities' ¡ha habido beso!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? El bombazo ha salido a la luz en el programa 'Ya es mediodía', presentado por Sonsoles Ónega. Ha sido Marta López quien ha dado paso al vídeo diciendo: "Makoke se ha dado un beso con Darek".

Telecinco

En el vídeo se puede ver cómo los concursantes de 'GH VIP' se daban un casto, puro y brevísimo beso en la boca... ¡Por exigencias del guion! Es decir, que no ha sido en un arranque de pasión y amor, sino por la prueba semanal. El beso ha tenido lugar durante una parte de la obra de teatro que estaban interpretando.

Así que ni hay amor, ni lío, ni rollo, ni nada de nada. Solo trabajo. O al menos eso parece. Aunque los colaboradores han comentado que aunque sea una prueba, no tiene por qué besarse si ellos no quieren. Además, matizan que, como se ve en el vídeo, Makoke 'se engancha' al modelo, mientras que este roza sus labios y rápidamente se aparta.

Telecinco

Sea como fuere, tendremos que ver cómo evoluciona esta amistad, por el momento, dentro de la casa. Pero, ¿cómo se lo habrá tomado Candela? Esta noche en plató quizá salgamos de dudas y confiese qué le ha parecido. Y, Matamoros, ¿qué pensará de los rumores que apuntan a que su ex está coladita por Darek?