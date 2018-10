Makoke tuvo una cena como recompensa por haber sido la mejor en la prueba del hotel. Además, tenía ir privilegio de elegir a un compañero para disfrutar del festín y se llevó a Mónica Hoyos. Entre trozo de jamón y trozo de jamón, la malagueña le confesó a Hoyos que aunque no quiere saber nada de Kiko, y quiere disfrutar de la vida, su ex "tiene una deuda muy importante y aunque la casa es mía, quiero también zanjar su deuda". A pesar de su aparente buena intención, estas palabras no han sentado nada bien al presentador de 'El Club del Espectador', y que hoy se ha despachado a gusto en 'Sálvame'. Lo primero que ha dicho Kiko ha sido que si quiere hablar, "cuenta toda la verdad".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por todos es conocido que Matamoros tiene una deuda con Hacienda que asciende a 1.014.000 euros. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, ha querido explicarlo mejor: "Mi deuda no la tienes que pagar, querida, porque está recurrida por una derivación de la responsabilidad que no es correcta". Unos recursos que espera se resuelvan en breve, para su tranquilidad.

Telecinco

Además, ha contado un dato del que no teníamos ni idea: la casa está a nombre de Makoke pero hay un contrato que dice que si ella vende la casa, tendría que devolverle las cantidades que ha puesto, que como él dice son "prácticamente todas las que se han utilizado para pagar esa casa".



Me molesta mucho que hable de un tema económico así

Deja claro que su situación económica es buena, y aclara que no vive de lo que gana en 'Sálvame', pero que le viene muy bien. "Lo que yo gano en una tarde lo gana la gente en un mes", añade.

Antes de zanjar el tema, le ha enviado una pullita a su ex, aplaudida por sus compañeros: "Me molesta mucho que hable de un tema económico así y en esos términos, si quieres hablar cuenta toda la verdad y ya está".