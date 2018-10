Pese a que eso de actuar en Las Vegas sea más propio de señoras con una dilatada carrera musical y muchos años a sus espaldas, véase el caso de Cher o Barbra Streisand, lo cierto es que Britney Spears lleva años petándolo en la ciudad de los casinos sin necesidad de ir dando tumbos de aquí para allá en una interminable gira de conciertos. Cierto es que sus problemas legales y su delicado estado mental la llevaron a ser confinada en una residencia en Las Vegas (más bien fue su padre quien tomó la decisión por ella al controlar legalmente todas sus cuentas y trabajos profesionales), pero parece que le ha cogido gustito al asunto…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Bastante mejorada de sus problemas, tras cuatro años petándolo con su residencia ‘Piece of Me’ en el auditorio The AXIS del casino y resort Planet Hollywood, la pasada Nochevieja Britney Spears terminó su contrato e inició una gira de conciertos por Norteamérica y Europa. Sin embargo, la diva del pop acaba de firmar un contrato para dar el pistoletazo de salida a una nueva residencia a partir del año que viene en el Park MGM Resort, antes conocido como Monte Carlo Resort and Casino.

El anuncio de esta nueva residencia se produjo la pasada noche del jueves durante la gala de entrega de los premios anuales que concede GLAAD, organización benéfica que lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ (ella sabe muy bien cuál es su público objetivo…). Exultante (bueno, con la mirada tan perdida como siempre), Britney apareció sobre el escenario del T-Mobile Arena y acabó mostrando más de la cuenta cuando se dispuso a bajar las escaleras… Tanto es así, que los chulazos que pululaban por el escenario tuvieron al final que ayudarla a descender con un poquito más de clase. ¿Será su descuido un cebo para que la gente no se pierda su futuro espectáculo?

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo cierto es que enseñando la ropa interior o no, parece que Britney Spears sigue siendo un negocio más que rentable para Las Vegas. De lo contrario, no se entiende que, tal y como publica Daily Mail, en esta nueva residencia le hayan ofrecido 507.000 dólares por cada una de sus actuaciones, superando así a lo que se embolsa habitualmente Céline Dion. De hecho, según datos oficiales, la diva del pop atesora la tercera residencia más exitosa de la historia de Las Vegas, solo superada por Elton John y la propia Dion. ‘Oh yeah… ¡It's Britney, bitch!’.