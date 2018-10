Después de una boda de cuento en Gran Canaria, Carla Barber y Camilo Esquivel se escaparon a Ibiza para disfrutar de su viaje de luna de miel para dos. La pareja, más blancurria que la cal, demostró estar súper compenetrada. Primero se dieron un chapuzón sin soltarse de la mano, porque claro: no es un viajazo para recordar si no se alquila un yate. En el mismo día, también disfrutaron de alta mar con una tarde de 'selfies', saltos y muchos arrumacos. Desde luego, tampoco faltaron los toqueteos de enamorados, porque él no le quitó el ojo (ni la mano) de encima a su chica. ¡Si es que las manos van al pan...! Cómo se nota que están recién casados...

Carla, cirujana plástica y Miss Universo España 2015, estaba tan feliz que se puso de lo más romántica en Instagram. “Doy gracias por tenerte. Prometo cuidarte, respetarte, soportar tus manías, amar cada parte de ti, besarte hasta quedarme dormida y, sobre todo, prometo luchar en los momentos más difíciles para que este amor único sea eterno”, escribió.

Carla y Camilo empezaron a salir poco después de que ella consiguiera la corona. Su historia de amor es súper curiosa. “Él fue jurado en el certamen y a mí no me caía bien porque votó a otra. Eso es una cosa que siempre le recuerdo. Cuando gané yo empecé a ir a su clínica. Y entre vitamina y vitamina surgió la chispa”, nos confesó. La canaria, cuando terminó Medicina, empezó a trabajar en una clínica, pero ya gestiona la suya propia en Madrid.

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí: después de casarse en Canarias y disfrutar de Ibiza, la pareja puso rumbo a Cuba, tal y como han mostrado en sus redes sociales, donde pudieron conocer las calles con encanto de La Habana, sus gentes, su música en cada esquina y sus paisajes. ¡Qué maravilla de viaje! ¿Podemos ir con vosotros, por favor? Desde QMD! les volvemos a dar la enhorabuena. ¡Vivan los novios!