Ashley Graham aterrizó en Madrid hace unos días para presentar la nueva colección de Violeta, la línea de tallas grandes de Mango. La modelo curvy, un referente del body positive con una talla 44 y su 1,77 m de estatura, quiso zanjar la polémica que la lleva persiguiendo algunos días, y es que ella siempre ha defendido sus curvas y su peso, asegurando que no hay que estar delgada para verse guapa, pero últimamente la han tachado de 'hipócrita' al notar algunos de sus seguidores (probablemente, la mayoría 'haters') que podría haber perdido peso... y aunque ella llegó para poner cara a la marca catalana, acabó teniendo que zanjar la polémica...

Ashley publicó unas fotos donde parecía que había adelgazado... y las redes ardieron. "Mi cuerpo es mío y no le debo nada a nadie. No estoy aquí para agradar a nadie más que a mí misma", explicó a los medios. Esas palabras no aclaraban nada, así que la top tuvo que añadir: "Lo cierto es que peso lo mismo que hace cinco años". Además, no contenta con ello, quiso enviar un mensaje de apoyo a las mujeres con tallas grandes igual que ella, y también a sus 'haters': "Deberíamos apoyarnos en vez de juzgarnos", sentenció.

De hecho, la modelo, con su foto, provocó todo un aluvión de comentarios en la foto de Instagram, y sobre todo de fans y 'haters' discutiendo a través de diálogos en la imagen: "Queda clara la mentira de que era feliz rellenita", dice una usuaria. "La verdad es que deseaba ser flaca y famosa y se colgó de las normales... el hecho es que ahora es flaca y no estaba tan orgullosa de sus curvas", apunta otra. "Dios mío, 86 kilos no es mucho teniendo en cuenta que mide casi 1,80m", señala otra más. Sin embargo, ahí estaban sus fieles defensoras: "¿Y por qué comentáis? Si veis algo que no os gusta. seguid haciendo 'scroll'. Así que adiós, chica", afirmaba una. "Eres bella, no escuches a gente tan negativa, porque siempre lo van a ser sin importar lo que hagas. Es tu vida y tu cuerpo, tú decides cómo te quieres ver", señalaba otra seguidora.

Desde luego, no cabe duda de que, con sus curvas, Ashley ha roto esquemas, estereotipos y hasta cuellos, porque no nos extraña nada que se giren por la calle para mirarla. ¡Tiene un tipazo, y lo luce como quiere!